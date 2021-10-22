«الملك» لا يُنصف «الفرعون»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في الوقت الذي يؤكد فيه الكثيرون أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هو أفضل لاعب في العالم حالياً، فإن الفرنسي المخضرم تيري هنري أسطورة أرسنال وأيقونة منتخب «الديوك»، لا يتفق مع هذا القول، بل يقدم عليه كل من مواطنه كريم بنزيمة، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويرى كثير من المراقبين «مدربون ولاعبون قدامى وحاليون» أن صلاح هو بالفعل الأفضل في الوقت الحالي، كما أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ «الريدز» على اقتناع تام بأن صلاح هو الأفضل في العالم فعلاً، وأنه لم يكف خلال هذه الأيام الأخيرة عن عزف وصلات المديح والإطراء لنجم فريقه وهدافه الأول، وهو نوع من الضغط لصناعة رأي عام لمصلحة صلاح، على حد قول هنري، من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ويرى «الملك هنري» أن «الفرعون» المصري لم يصل بعد إلى درجة أن يكون الأفضل في العالم، وإن كان اعترف بأنه يسجل أهدافاً رائعة في الوقت الحالي.

وقال في تصريحات لشبكة «سي بي إس سبورت»: كيف لنا أن ننسى البولندي ليفاندوفسكي ماكينة أهداف بايرن ميونيخ، أو كريم بنزيمة نجم وهداف الريال و«الديوك»؟

وأضاف: أعتقد أن صلاح لم يصل بعد إلى مستوى الأفضل في العالم، لأنه من المهم جداً أن يلعب لمنتخب بلاده مثلما يلعب لناديه، وإذا سألني أحد عن كونه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، سوف أقول له: نعم هذا أمر أكيد، ولكن عندما نتحدث عن المعايير الحالية لاختيار أفضل اللاعبين، أضع بنزيمة في المقدمة، لأنني لا يمكن أن أتجاهل ما يفعله مع «الملكي» ومنتخب بلاده.