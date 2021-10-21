«الزعيم» يعزز الصدارة بـ «ثنائية»

مراد المصري (دبي)



شدد العين قبضته على صدارة ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعد فوزه على الوصل 2 -صفر، في لقاء «الكلاسيكو»، مساء اليوم «الخميس»، على استاد زعبيل، في انطلاق الجولة السابعة، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 17 نقطة، ويضمن البقاء منفرداً بالمركز الأول، بغض النظر عن نتائج منافسيه غداً «الجمعة»، فيما بقي «الإمبراطور» عند 9 نقاط.

جاءت المواجهة قوية منذ «ضربة البداية»، عندما هدد لابا مهاجم العين مرمى الوصل بتسديدة خطيرة داخل منطقة الجزاء علت العارضة بعد 25 ثانية فقط، وتعدد المحاولات من الفريقين بعد ذلك، وسط تدخلات حاسمة من المدافعين، قبل أن يكسر كوامي «حاجز الصمت»، بالهدف الأول لـ «البنفسج»، مستغلاً خطأ إبراهيم عيسى حارس الوصل في الدقيقة 33، وفي الشوط الثاني أضاف كايو كانيدو الهدف الثاني في الدقيقة 78.