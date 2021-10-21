8 أشواط في الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم على الميادين الرملية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعية دوري القفز، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

وهي أولى منافسات قفز الحواجز على الميادين الخارجية المكشوفة منذ انطلاقة الموسم الجديد مطلع أكتوبر الجاري، والذي شهد حتى الآن إقامة ثلاث منافسات أسبوعية جميعها جرت في الصالات المغطاة، بدأت في الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، والأخيرة على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية بالختم، وتأتي منافسات الأسبوع الرابع على الميادين الخارجية حسب برنامج موسم القفز، ومع التحسن الملموس في أحوال الطقس.

وتشتمل منافسات الأسبوع الرابع على ثمانية أشواط، وتقام في يومين خلال فترتين صباحية ومسائية، وتصمم مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (100- 105) سم لفئة الفرسان المبتدئين ومن في حكمهم، وحتى الحواجز على ارتفاع (140) سم لفرسان وخيول المستوى الأول من جولة واحدة مع جولة تمايز، وبمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين، ومنافسة بمواصفات الجولتين، بواقع جولة في كل يوم، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (120 -130) سم، تشبه مواصفات بطولة الاتحاد الدولي العالمية للتحدي لفئة فرسان القفز مواليد (2004 2007).

وسيكون ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي مسرحاً لفعاليات الجولة التأهيلية الأولى بالإمارات من يوم الخميس 28 وحتى السبت 30 أكتوبر، أيضاً ستكون منافسة احتساب النقاط بـ(الجوكر) حاضرة في ثاني أيام منافسات الأسبوع الرابع بـ(الفرسان)، ويتراوح ارتفاع حواجزها بين (115-120) سم، وستكون المشاركة فيها متاحة أمام الفرسان من فئة المستوى الثاني و(الجونيورز) وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (5- 6) سنوات.

تجري فعاليات المنافسات تحت إجراءات احترازية كاملة من جائحة كورونا.