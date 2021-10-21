«يويفا» يعاقب الأندية بسبب شغب الجماهير

لندن (د ب أ)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، فرض غرامات على عدد من الأندية الأوروبية بسبب شغب جماهيرها خلال مبارياتها القارية الأخيرة.

وتم تغريم مانشستر يونايتد مبلغ 8375 يورو (9750 دولاراً) بعد أن ألقت جماهيره أشياء، واجتاحت أرض الملعب عقب فوز الفريق 2-1 على فياريال الإسباني في 29 سبتمبر الماضي، وذلك في اللقاء الذي شهد تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز للفريق الإنجليزي في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني بملعب أولد ترافورد.

كما تم تغريم ويستهام 60 ألف يورو بسبب الاضطرابات التي حدثت أثناء فوز الفريق الإنجليزي 2-0 على رابيد فيينا النمساوي في 28 من الشهر الماضي.

وتم تغريم كلا الناديين بعد أن ألقى المشجعون أشياء، كما تم تغريم رابيد 60 ألف يورو ومنع جماهيره من السفر إلى المباراة القارية القادمة للفريق خارج قواعده.

وكشف تحديث تأديبي شامل أيضاً عن تغريم باريس سان جيرمان الفرنسي ما مجموعه 40250 يورو بعد أن قام مشجعوه بسد الممرات العامة وأطلقوا الألعاب النارية خلال فوز الفريق 2-0 على مانشستر سيتي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا في 28 سبتمبر الماضي.

كما ينبغي على ليجيا وارسو البولندي دفع 16 ألف يورو عقب إغلاق جماهيره للممرات في فوز الفريق 1-0 على ليستر سيتي الإنجليزي في 30 من الشهر الماضي.