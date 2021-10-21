مستقبل «العميد».. يتجوّل في «إكسبو»

معتصم عبدالله (دبي)

دشنت أكاديمية نادي النصر زيارات فرق «عميد» الأندية الإماراتية لـ«إكسبو 2020 دبي» الحدث العالمي الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ضم الوفد الذي مثل طليعة فرق النادي، 45 شخصاً من لاعبي فريق 14 عاماً، والجهازين الفني والإداري، بجانب مشرفي الأكاديمية.

وتضم فرق الكرة بنادي النصر 313 لاعباً مقيداً في سجلات اتحاد الكرة للموسم الحالي 2021- 2022 على مستوى 21 فئة، بداية من الفريق الأول وفريق 21 عاماً، والشباب تحت 19 عاماً، والناشئين تحت 17 و16 و15 عاماً، والأشبال تحت 14 و13 و12 عاماً، إضافة إلى لاعبي مدارس الكرة، وفرق الصالات.

وزار لاعبو أكاديمية نادي النصر عدداً من أجنحة الدول المشاركة، بداية بجناحي الإمارات والسعودية، بهدف الاطلاع عن قرب، عما تحتويه من تجارب ثقافية وتراثية ورياضية، وما تقدمه من معروضات صناعية وتقنية، بجانب الترفيه والتقاط الصور التذكارية في الحدث الاستثنائي.

عادل شاكري

وذكر عادل شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ومشرف الأكاديمية، أن الهدف من الزيارة يتمثل في «اطلاع اللاعبين من البراعم والناشئين على الحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات التي نجحت ورغم ظروف الجائحة التي أثرت على العالم بأكمله في تنظيم حدث مبهر».

وأضاف «الزيارة فرصة للاعبين من فئات الناشئين والأشبال على الثقافات المختلفة وتجارب الدول المميزات الاقتصادية وغيرها، بهدف تنمية الجوانب المعرفية والثقافية لدى اللاعبين الشباب، والذي يعد أولوية لدى أكاديمية النادي التي تهتم بهذه الجوانب بنفس قدر الاهتمام بالجوانب البدنية والرياضية».

من جانبه، أوضح أحمد عبدالله الدليل مدير أكاديمية النصر بالإنابة، أن الزيارة الأولى لفرق الأكاديمية حققت الأهداف المرجوة، باطلاع اللاعبين على ثقافات الدول المشاركة، والتأكيد على مقدرات الإمارات الاستثنائية في تنظيم واستضافة كبرى الأحداث العالمية. ولفت الدليل إلى تفاعل أولياء أمور اللاعبين الكبير مع الزيارة الأولى لـ «إكسبو 2020»، وحرصهم على تشجيع إدارة الأكاديمية على استمرار البرنامج بما يشمل بقية الفرق على مستوى كل المراحل العمرية، نظراً للفوائد الكبيرة من هذه الفعاليات في ترسيخ قيم الضيافة الإماراتية، والتعرف على تجارب العالم المختلفة عن قرب.

وعبر لاعبو فريق تحت 13 عاماً عن سعادتهم بالزيارة إلى «إكسبو 2020»، وقال سهيل النوبي «نفخر باستضافة الإمارات لحدث «إكسبو 2020» العالمي»، فيما أوضح زميله حمد الأميري، معلقاً «تواجدت مع زملائي لاعبي النصر في «إكسبو» بهدف التعرف على تجارب دول العالم».