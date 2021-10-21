«قمة المليار» في مونديال الكريكيت بدبي

رضا سليم (دبي)

ارتفعت وتيرة الأحداث الرياضية والبطولات المحلية والدولية التي تتزامن مع معرض إكسبو 2020، حيث تشهد دبي 19 حدثاً، بداية من اليوم، وعلى مدار الأسبوع المقبل، حيث ستكون جماهير الكريكيت على موعد مع انطلاقة مباريات كأس العالم للكريكيت للرجال «تونتي 20» على استاد دبي الدولي للكريكيت بمدينة دبي الرياضة.

وستكون البداية غداً السبت بمباراة منتخب إنجلترا مع منتخب جزر الهند الغربية، وهي الأولى من بين 12 مباراة ستقام في البطولة، تتبعها في اليوم التالي القمة المرتقبة على المستوى العالمي بين منتخبي الهند وباكستان، والتي ستقام يوم الأحد، وتحظى بمتابعة أكثر من مليار مشاهد من جميع قارات العالم ستتجه أنظارهم إلى دبي لمتابعة اللقاء الأقوى والأشهر، قبل أن تختتم البطولة يوم 14 نوفمبر حيث تختتم المباراة النهائية للبطولة على استاد دبي للكريكيت أيضاً.

وتشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع المزيد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حيث ستقام 19 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعة في مختلف مناطق دبي سيشارك فيها الآلاف من الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي، خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمدربي السباحة بالشرق الأوسط الذي يحاضر فيه المدرب الأميركي تشاد أونكين عضو مجلس إدارة جمعية المدربين الأميركية للسباحة والمدير الفني لفريق كويست الأميركي، ويقام المؤتمر بالتعاون بين جمعية بروفيشنال سبورتس واتحاد الإمارات للسباحة، ويشارك فيه المدربون ومعلمو السباحة بالأندية الحكومية والخاصة بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وستقام على هامش المؤتمر دورة تأهيلية لمدربي السباحة للحصول على درجة المستوى الخامس في التدريب، المعتمدة من الجمعية الأميركية للسباحة وضمن قواعد الاتحادين الأميركي والإماراتي للسباحة، ويحصل المشاركون على شهادة تدريب معتمدة بعد اجتياز الاختبار النهائي.

وتقام بطولة سترايكس للبادل تنس في المدرسة السويسرية بالجداف خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر، وتنظمها أكاديمية سترايكس الرياضية، وينظم النادي الهندي بدبي فعالية أكوا يوجا في مقره بمنطقة عود ميثاء خلال يوم الجمعة والسبت 22 و23 أكتوبر، وتنظم أكاديمية كوزمس بطولة الإمارات للريشة الطائرة في مدرسة التوحيد بمنطقة القوز، وذلك يومي الخميس والجمعة 21 و22 أكتوبر، كما تنظم أكاديمية فونيكس الرياضية يوم الجمعة بطولة بادوين للريشة الطائرة في مقر الأكاديمية بمنطقة القوز. ويشارك أكثر من 1000 عداء في سباق نصف ماراثون دبي فستيفال سيتي، الذي ينطلق في الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 22 أكتوبر، وتنظمه شركة ريس مي في منطقة دبي فستيفال سيتي، ويتضمن السباق التنافس ضمن مسافات 21.1 و10 و5 كيلومترات، بالإضافة إلى سباق لمسافة 1 كيلومتر المخصص لصغار السن من عمر 10 إلى 15 سنة، وستقام فعاليات وأنشطة رياضية في المنطقة على هامش السباق.

وتقام يوم الجمعة بطولة إعمار لكرة الطاولة التي تنظمها مجموعة إعمار العقارية في ملاعب مارينا بروميناد، كما ينظم مركز إرادة للعلاج والتأهيل بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية سباق إرادة للدراجات الهوائية لمسافة 65 كيلومتراً في جزيرة ديرة، كما يقام ترايثلون جريت تونيك على شاطئ الممزر، وتنظم أكاديمية هاملتون بطولة هاملتون للسباحة في مجمع حمدان الرياضي يومي الجمعة والسبت، كما ينظم نادي سفن الرياضي بطولة الكروسفت للسيدات في مقر بمنطقة القوز، كما تقام بطولة «تاي بريك تنز» للتنس السريع في كوكاكولا أرينا. وتنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم للشركات لكرة القدم التي تنظمها شركة «إنسبراتوس» خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في مدينة دبي الرياضية، كما ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجولة الأولى من سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً يوم السبت مياه شاطئ جميرا. كما تقام بطولة كينج أند كوين للسباحة المفتوحة في نخلة جميرا، وتتواصل سباقات الدراجات الهوائية يوم السبت في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمنطقة المرموم، كما تقام بطولة سالسا للملاكمة في فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.