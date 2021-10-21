«النسور» يعاقب «السماوي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

فشل بني ياس في تحقيق الفوز الأول على أرضه هذا الموسم، بعد التعادل مع خورفكان 2-2 في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع السابع من دوري أدنوك للمحترفين.

ورغم نجاح «السماوي» في تحويل التأخر بهدف إلى تقدم بهدفين إلا أن الفريق لم ينجح في الحفاظ على هذا التقدم.

وتقدم باولينهو لخورفكان قبل مرور أربع دقائق على البداية من رأسية رائعة، ثم عادل المدافع الهداف ساشا عند الدقيقة 30 ليشهد اللقاء 90 ثانية مجنونة، بعدما سجل الأرجنتيني سواريز هدف التقدم بعد أقل من تسعين ثانية فقط على هدف التعادل.

وأهدر خمينيز العديد من الفرص لتعزيز النتيجة لصالح «السماوي» ليعاقب البديل جونينيو بني ياس على إهدار الفرص، ويسجل هدف التعادل لـ«النسور» عند الدقيقة 78 ليحصل كل فريق على نقطة، ويرتفع رصيد بني ياس إلى 6 نقاط وخورفكان إلى تسع نقاط.