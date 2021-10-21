تين كات: روح قتالية بـ «سلاح الشباب»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، عن أنه سيدفع ببعض الشباب في مواجهة الإمارات غداً، السبت، ضمن الجولة السابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، لأنه يريد روحاً قتالية في الفريق خلال المباريات، وأن الشباب هم من يجلبها، مشيراً إلى أنه سيجري بعض التغييرات على التشكيلة التي اعتمد عليها، في الفترة السابقة، بجانب غياب محمود خميس بسبب كسر في الأنف، وفارس جمعة الذي يعاني من إصابة عضلية، بينما اشتكى خميس إسماعيل من آلام الظهر.

وقال تين كات: في الواقع كان يجب علينا أن نواجه نوعاً من خيبة الأمل، بعد الخسارة بنتيجة كبيرة أمام النصر السعودي، في دوري أبطال آسيا، والتعامل معها بواقعية، لقد واجهنا فريقاً يملك إمكانيات كبيرة، الآن البطولات مستمرة، وسعداء بخوض المباراة على ملعبنا وأمام منافس جيد للغاية، لذلك يجب أن نبذل كل الجهد من أجل الفوز.

وأضاف: مثل هذه المباريات صعبة، والمنافس سيشكل ضغطاً في الملعب لاستعادة الكرة والضغط علينا، لذلك فإن المطلوب هو أن نقلل من قيمته، حتى لا نعطيه أفضلية، ويجب أن نلعب بروح قتالية، خاصة أننا نلعب على ملعبنا للمرة الثالثة منذ بداية الموسم.

من جانبه، يرى البرتغالي فابيو مارتنيز لاعب الوحدة، أن المباراة فرصة، لأن يقدم وزملائه أفضل ما عندهم، من أجل تحقيق انتصار يحتاجه الفريق، وعلى الصعيد الشخصي أكد جاهزيته لإظهار قدراته للمدرب والجمهور، متمنياً أن تكون جميع نتائج «العنابي» إيجابية في الفترة المقبلة.

ووصف مارتنيز أبوظبي بالمدينة الرائعة، وقال: أنا وعائلتي سعداء بالعيش هنا.