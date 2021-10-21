بيلسا: تشكيلة ليدز تفتقر إلى «العمق»

لندن (رويترز)

قال مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد اليوم الخميس إن تشكيلته باتت تفتقر إلى العمق بسبب سلسلة من الإصابات بعد بداية سيئة للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعانى ليدز هذا الموسم ليبتعد بمركز واحد فوق منطقة الهبوط في صورة مغايرة لما حدث الموسم الماضي حين تألق الفريق بعد صعوده للأضواء ليحتل المركز التاسع.

وقال بيلسا قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري: في الموسم الماضي اعتمد ليدز على أقل عدد من اللاعبين، استبدلنا أقل عدد من اللاعبين في التشكيلة الأساسية، لكننا عانينا من إصابات كثيرة كانت تحدث في نفس الوقت تقريباً، وهناك أدلة على أن الفريق يحتاج إلى مزيد من العمق.

وسيفتقد ليدز الظهير الأيمن لوك أيلينج والمهاجم باتريك بامفورد والظهير الأيسر جونيور فيربو لمباراتين أخريين بينما لا يزال أمام روبن كوخ نحو شهر قبل العودة إلى المباريات بعد خضوعه لجراحة.

وعاد لاعب الوسط كالفن فيليبس، الذي لم يلعب في آخر ثلاثة أسابيع بسبب مشكلة في ربلة الساق، إلى التدريبات لكن من غير المرجح أن يشارك أمام ولفرهامبتون.

وأضاف بيلسا: لم تعد هناك خيارات بديلة في الطريقة التي نلعب بها. ويملك ليدز ست نقاط من ثماني مباريات ويتأخر بست نقاط عن ولفرهامبتون العاشر