منتخب هوكي الجليد يهزم إيران بسداسية

دبي (الاتحاد)

فاز المنتخب الوطني لهوكي الجليد على نظيره الفريق الإيراني 6 - 0 في ختام مبارياتهما في بطولة دبي الدولية، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، بمشاركة 6 فرق.

وتختتم البطولة مساء اليوم بلقاء طرفي النهائي الذي يجمع فريق «سبورتيما» وفريق «وايت بيرز» ويسبقه لقاء المركزين الثالث والرابع بين فريقي «إجنسي» و«هولوك».

وقال جمعة الظاهري قائد منتخب الإمارات: مشاركتنا في البطولة حققت الهدف الأساسي منها وهو قياس أداء الفريق واللاعبين بعد فترة الانقطاع الطويلة بسبب جائحة كورونا وفي البطولة قدم لاعبونا أداء قوياً، وسوف نستفيد من للنتائج في تقييم الأداء بشكل عام وتطويره، استعداداً للبطولات الرسمية القادمة.

وفي بطولة السيدات، فاز الفريق الروسي بكأس بطولة دبي الدولية لسيدات هوكي الجليد بعد فوزه المستحق على الفريق الإيراني بنتيجة 3-1.

وحل فريق سيدات ستورمز في المركز الثالث بعد خسارة مباراتين متتاليتين.

وقالت اللاعبة فاطمة القبيسي قائد فريق سيدات ستورمز: نحتاج لمثل هذه البطولات الودية حتى نطور مستوانا، اللاعبات قدمن ما لديهن، ونطمح للأفضل دائماً.