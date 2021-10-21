سعادة ألمانية بتأجيل التصويت على «المونديال كل عامين»

برلين (د ب أ)

أعرب الاتحاد الألماني لكرة القدم عن «رضاه» بشأن عدم وجود تصويت هذا العام على المخطط المحتمل لإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.

وذكر اتحاد الكرة الألماني أنه لم يحدث أي جدل يذكر أمس الأربعاء خلال اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي تقرر خلاله عدم إجراء عملية تصويت على هذا الملف في 20 ديسمبر المقبل، ولكن قمة عالمية بشأن إصلاح أجندة المباريات بعد عام 2023.

وذكر بيان اتحاد الكرة الألماني: «نواصل دعم الحلول المشتركة والمتبادلة من «فيفا» و«يويفا» لجميع القضايا التي تخص مستقبل أجندة المباريات في جميع أنحاء العالم».

ويعارض «يويفا» وأعضاؤه واتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» مخطط «فيفا» لإقامة المونديال كل عامين بدلاً من أربعة بعد نسخة 2026 للمونديال في أميركا والمكسيك وكندا. ولم يستبعد ألكسندر سفيرين رئيس «يويفا» إمكانية مقاطعة كأس العالم، وأبدى أكثر من 12 من أعضاء «يويفا» استعدادهم للاستقالة من مناصبهم في «فيفا» كخطوة أخيرة.