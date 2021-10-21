سولشاير: أدرك حجم إحباط وحزن دي بيك!

لندن (د ب أ)

ذكر أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أنه يدرك أن لاعبه الهولندي الدولي دوني فان دي بيك «غير سعيد» و«محبط» بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الإنجليزي.

وانضم فان دي بيك إلى مانشستر في الموسم الماضي قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني، لكن ندرت مشاركات اللاعب من العمر 24 عاماً في أولد ترافورد.

وشارك فان دي بيك في 140 دقيقة فقط على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم وظهر الغضب واضحاً على اللاعب خلال المباراة أمام فياريال الإسباني الشهر الماضي. وظهر فان دي بيك على شاشة التليفزيون وهو يلقي بعلكة في اتجاه مقاعد بدلاء مانشستر عقب قيام جيسي لينجارد بعملية الإحماء.

وقال سولشاير لمحطة «آر تي أل 7» الهولندية اليوم الخميس عقب سؤاله عن الواقعة: «من الحكمة إلقاء العلكة بدلاً من بلعها».

وأضاف: «إعطاء العلكة لشخص أخر غير جائز في وقت كورونا، لذا أرى أنه كان يلقي بها بعيداً».

وأشار: «دوني يعمل بجدية بالتأكيد، أدرك أن دوني يشعر بالإحباط، إنه يشعر بخيبة أمل لكنه يستمر في العمل كل يوم وبابتسامة عريضة».

وختم بالقول: «أدرك أنه غير سعيد لكنه يعمل بجدية هو محترف كبير، هو يعرف أن الأمور قد تسير بهذا الشكل أحياناً في كرة القدم، في الوقت الحالي هو لا يشارك لكنه لا يستسلم».