تأجيل سباق دبي للشراعية

دبي (الاتحاد)

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي كان مقرراً أن ينطلق بعد غدٍ «السبت» إلى موعد جديد يحدد فيما بعد.

وجاء القرار بعد اطلاع اللجنة المشرفة في النادي على مؤشرات الحالة الجوية لليوم ويوم غدٍ حسب عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية المعتمدة في الدولة وبعد استطلاع فريق عمل النادي لحالة البحر لهذا اليوم، وذلك حرصاً على سلامة المتسابقين والقوارب.

الجدير بالذكر أن فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد في دبي بدأت في الثامن من هذا الشهر بتنظيم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما في شواطئ جميرا، ومن ثم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما في قناة دبي المائية السبت الماضي.

ويتضمن برنامج فعاليات الموسم الرياضي البحري في دبي 2021-2022 تنظيم سباقين في منافسات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وقد تحدد للأول يوم السبت 23 الجاري، لكنه تأجل إلى موعد جديد يحدد فيما بعد، أما الثاني فمن المقرر أن ينطلق يوم السبت الثالث عشر من شهر نوفمبر المقبل.