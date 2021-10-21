«كأس الاتحاد» تدشن موسم الجودو في خورفكان

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن اتحاد المصارعة والجودو موسمه الرياضي 2021-2022 غداً «الجمعة»، ببطولة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين للجودو التي تقام بصالة نادي خورفكان الرياضي برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد.

وتشهد البطولة مشاركة 169 لاعباً من 6 أندية هي النصر ضيف الاتحاد الجديد الذي يشارك لأول مرة بجانب أندية الشارقة للدفاع عن النفس، الفجيرة للفنون القتالية، اتحاد كلباء، الشارقة الرياضي وخورفكان مستضيف البطولة.

وينافس في فئة الأشبال 82 لاعباً، فيما ضمت قائمة الناشئين 87 لاعباً. وحسب اللائحة الفنية يحق لكل نادٍ المشاركة بعدد 5 لاعبين في كل وزن، على أن يكون التوزيع حسب البنود رقم (8-7-6-5) من لائحة البطولة التي حددت إمكانية المشاركة بـ 5 لاعبين مواطنين في الوزن الواحد دون إضافة جنسيات آخري، أو بأي عدد في حالة إلغاء مشاركة إحدى الجنسيات، والمشاركة بلاعب واحد مقيم لأكثر من سنة، أو لاعب واحد من مواليد الدولة مع إبراز شهادة الميلاد، أو حسب لائحة المشاركة لغير هؤلاء.

وحددت اللجنة الفنية الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الغد، موعداً لبدء الأدوار النهائية لفئتي الأشبال والناشئين، وتحددت الساعة الرابعة عصراً موعداً لبدء مراسم تتويج الفائزين بالميداليات والكؤوس.

وكانت اللجنة الفنية للجودو المحلي قد نظمت دورة صقل وإعداد حكام ومدربي الجودو وذلك بالتعاون مع نادي الشارقة الرياضي، وحاضر فيها الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي بهدف التعريف بمستجدات التحكيم.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالمشاركة الإيجابية في البطولة الافتتاحية للموسم، للفئات العمرية، وخص رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي خورفكان على التعاون المستمر.

