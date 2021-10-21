الشارقة والنصر.. «مسافة قريبة»



علي معالي (الشارقة)



قمة من نوع خاص تجمع الشارقة مع النصر غداً «الجمعة»، في استاد الشارقة، ضمن الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في ظل الصراع الملتهب مبكراً بين الكبار، حيث يحتل «الملك» المركز الثالث، وكذلك «الفارق الضئيل» بين الشارقة والنصر، «12 مقابل 10 نقاط، وبالتالي فإن «العلامة الكاملة» الهدف الأهم لكل منهما، وخلال حقبة «الاحتراف» تفوق «العميد» في المواجهات المباشرة، بفوزه 9 مرات مقابل 8 لـ «الملك» والتعادل في 5 لقاءات، وسجل النصر 39 هدفاً، فيما أحرز الشارقة 38 هدفاً.

وفي مباراة الغد يضم كل فريق قناصاً له طريقته الخاصة في هز الشباك، الكونغولي مالانجو بـ 5 أهداف، وهو رصيد تيجالي مع «العميد».

وتاريخ مباريات الفريقين حتى قبل الاحتراف، شعاره قمة في الإثارة، وأول مباراة جمعت الفريقين تعود إلى موسم 1974- 1975 وانتهت بالتعادل 1-1، وأكبر فوز للشارقة 6- 3 موسم 2018- 2019، وأكبر فوز للنصر 5- 4 موسم 2011- 2012.

ما زال البرازيلي أندرسون ديكار الهداف التاريخي لمواجهات «الملك» و«العميد»، وله 14 هدفاً في مرمى النصر، في حين يعتبر محمد إبراهيم من أكثر من سجل لـ «العميد» في شباك «الملك» برصيد 4 أهداف، والهداف «السوبر هاتريك» حضر مرتين في لقاءات الفريقين لكل من أندرسون وويلتون سواريز.