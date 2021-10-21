عجمان والظفرة.. «ظروف مختلفة»



رضا سليم (دبي)

تحت شعار «مواجهة في ظروف مختلفة»، يستضيف عجمان منافسه الظفرة غداً «الجمعة»، في الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد راشد بن سعيد، وتحمل رقم 17 بينهما في «المحترفين»، إلا أنهما في وضعية مختلفة عن المواسم الماضية، حيث يمضي «البرتقالي» بشكل متوازن هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس وله 11 نقطة، جمعها الفوز في 3 مباريات، والتعادل مرتين، والخسارة في مباراة، ويعد دفاعه الأقوى حتى الآن، ولم تهتز شباكه إلا بـ 3 أهداف فقط، متساوياً مع الوحدة، وسجل الفريق 8 أهداف، جاءت جميعها عن طريق التونسي فراس بالعربي، والكولومبي مينا بواقع 4 أهداف لكل منهما.

ويطمح الصربي جوران إلى قيادة «البرتقالي» إلى فوز جديد، من أجل دخول «مربع الكبار»، خاصة أنه لا يبتعد إلا بفارق المواجهات عن شباب الأهلي، حيث إن الخسارة الوحيدة لـ «البركان» هذا الموسم، جاءت على يد «الفرسان»، كما أنه يبتعد عن الثالث بـ «نقطة»، والوصافة بفارق نقطتين، قبل بداية الجولة، وهو ما يعني أن الفوز ربما يضع عجمان في أفضل ترتيب له في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.

في الوقت الذي يدخل «الفارس» اللقاء في موقف مختلف، في ظل تراجع الفريق في الترتيب، إلى المركز الثاني عشر، والدخول مبكراً في «دائرة الخطر»، حيث لم يفز إلا في مباراة، والتعادل في مثلها، وخسر في 4 مباريات، وجمع 4 نقاط في 6 جولات، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التغيير بالاستغناء عن خدمات السوري محمد قويض، والتعاقد مع البرازيلي ميكالي روجيرو، ليقود الفريق في المرحلة المقبلة، أملاً في تعديل النتائج إلى الأفضل وهي أولى مباريات المدرب في الدوري بعدما قاد الفريق أمام النصر في كأس رابطة المحترفين، وخسر 1-3.

وشهدت لقاءات الفريقين على مدار 16 مباراة، فوز عجمان في 5، مقابل 4 للظفرة، والتعادل في 7 مباريات، وخسر «البرتقالي» مرة واحدة في آخر 10 مباريات بين الفريقين بالدوري، حيث فاز في 4 وتعادل في 5 مباريات، إلا أن الظفرة تفوق في فارق الأهداف، بعدما هز شباك المنافس بـ 28 مقابل 24 هدفاً، ويعد بوريس كابي لاعب عجمان السابق هداف المواجهات برصيد 5 أهداف.