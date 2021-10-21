العنزي: تمثيل الإمارات في «مونديال الأندية» شرف كبير للجزيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)



أكد محمد سالم العنزي المشرف على فريق الجزيرة، أن تمثيل الإمارات في «مونديال الأندية» شرف كبير ومسؤولية ثقيلة، مشيراً إلى أن «فخر أبوظبي» يسعى دائماً لرفع راية الوطن عالية خفاقة، من خلال أداء قوي ومتميز، مثلما حدث في «نسخة 2017» التي شارك فيها النادي، وحل رابعاً في ترتيب البطولة.

وأبدى العنزي فخره باستضافة أبوظبي للبطولة للمرة الخامسة، مشيراً إلى أن التنظيم تأكيد على مزيد من ثقة العالم في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية لاستضافة الأحداث الكبرى.

وأشار إلى أن النجاح الباهر الذي تحقق في النسخ الأربع الماضية، يؤكد أن الجميع سيكون على موعد مع حدث استثنائي، عند استضافة النسخة الخامسة، هنا في أرض الأحداث الكبرى.

وأضاف: في الجزيرة كلنا شوق لهذا الحدث العالمي الكبير، واعداً الجميع بأن يكون الفريق خير سفير للإمارات.

وأضاف: لا أحد ينسى اللقاء التاريخي للجزيرة أمام ريال مدريد، والجميع على أهبة الاستعداد لتكرار هذه الصورة، والظهور بمستوى يليق بالنادي وجماهيره بصفة خاصة والإمارات عموماً.