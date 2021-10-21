«الأولمبي» يطارد «التأهل الرابع» إلى نهائيات «آسيا 23»



معتصم عبدالله (دبي)



سيكون طموح «التأهل الرابع» لنهائيات كأس آسيا حتى 23، شعاراً لمنتخبنا الأولمبي الذي يدشن الأحد مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات «أوزبكستان 2022»، حيث تستضيف الإمارات بالفجيرة من 24 إلى 30 أكتوبر الحالي، مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات، والتي تجمع منتخبات الإمارات، عُمان، الهند، وقيرغيزستان.

وتأهل «الأبيض» إلى النهائيات القارية في كأس آسيا تحت 23 عاماً، في ثلاث مناسبات أعوام 2014 بعُمان «أطلق عليها كأس أسيا تحت 22 عاماً»، و2016 بقطر، و2020 في تايلاند، مقابل فشله في التأهل مرة واحدة في نهائيات 2018 بالصين، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، والتي أقيمت بالعين بعدما حصد 6 نقاط من ثلاث مباريات خلف أوزبكستان المتصدر بـ 9 نقاط.

وينطلق مشوار «الأبيض الأولمبي» الأحد بلقاء قيرغيزستان ضمن الجولة الأولى، فيما يلعب عُمان والهند ضمن الجولة ذاتها، ويلتقي في الجولة الثانية المقررة 27 أكتوبر قيرغيزستان وعُمان في المباراة الأولى، والهند والإمارات في الثانية، فيما تختتم التصفيات بمباراتي الإمارات وعُمان، والهند وقيرغيزستان يوم 30 أكتوبر.

وجرى توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخباً من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 18 منتخباً من منطقتي الشرق وآسيان، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ 11.

وتوقف مشوار «الأبيض الأولمبي» في محطة الدور ربع النهائي، خلال مشاركاته الثلاث الماضية في نهائيات كأس آسيا بالخسارة أمام الأردن 0-1 في «نسخة 2014»، وأمام العراق 1-3 بعد التمديد لشوطين إضافيين في «نسخة 2016»، وأمام أوزبكستان 1-5 في «نسخة تايلاند 2020».

وأطلق الاتحاد الآسيوي في العام 2013 بعُمان النسخة الأولى لكأس آسيا تحت مسمى بطولة آسيا تحت 22 عاماً، بمشاركة 16 منتخباً، لتكون ثاني أهم مسابقات المنتخبات في أجندة الاتحاد القاري، بعد كأس آسيا بهدف توفير قاعدة قوية للمواهب الشابة في كرة القدم ومساعدة الاتحادات، من أجل تدعيم منتخباتها الوطنية، على أن تكون النسخ المتزامنة مع الأولمبياد بمثابة التصفيات القارية المؤهلة إلى «الأولمبياد».