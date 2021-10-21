«الأبيض» يتراجع مركزين في تصنيف «فيفا»

دبي (الاتحاد)

تراجع منتخبنا الوطني مركزين وحل في المرتبة 71 عالمياً والسابع آسيوياً برصيد 1349.42 نقطة، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر شهر أكتوبر الصادر اليوم «الخميس»، بعدما كان في المركز 69 في تصنيف شهر سبتمبر، حيث خاض «الأبيض» مباراتين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 خسر الأولى أمام إيران 0-1 وتعادل في الثانية مع العراق 2-2.

عالمياً، عاد منتخب فرنسا للمراكز الثلاثة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد فوزه بلقب دوري الأمم الأوروبي قبل نحو عشرة أيام.

وتقدم منتخب الديوك من المركز الرابع للمركز الثالث في التصنيف العالمي، خلف منتخب بلجيكا المتصدر ومنتخب البرازيل الوصيف، وفاز منتخب فرنسا على بلجيكا في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي قبل أن يهزم إسبانيا في نهائي النسخة الثانية للبطولة.

وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة بفارق 12 نقطة فقط عن البرازيل رغم خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا التي تقدمت للمركز الرابع.

وتراجع منتخب إنجلترا من المركز الثالث إلى الخامس وتقدم منتخب إسبانيا مركزاً واحداً ليصبح في المركز السابع خلف منتخب الأرجنتين صاحب المركز السادس، وحل منتخب البرتغال في المركز الثامن يليه منتخب المكسيك في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب اليابان ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر، وتصدر منتخب السنغال تصنيف قارة أفريقيا يليه منتخب تونس ثم المغرب ثم الجزائر ثم نيجيريا.