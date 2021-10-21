رونالدو يشيد بروح يونايتد

لندن (د ب أ)

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالروح القتالية لفريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن قلب تأخره بهدفين أمام أتالانتا الإيطالي إلى فوز مثير 3 -2 في دوري أبطال أوروبا.

وكتب رونالدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «نعم مسرح الأحلام مشتعل، نحن أحياء، نحن مان يونايتد ونحن لا نستسلم أبداً، إنه أولد ترافورد».

وهذه هي المرة الثالثة التي ينجح فيها مانشستر في تحويل تأخره بهدفين أو أكثر إلى فوز مستحق في دوري أبطال أوروبا ليعادل الرقم القياسي لأرسنال.

وسجل رونالدو هدف الفوز لمانشستر لتكون هي المباراة الثالثة على التوالي في دوري الأبطال التي ينجح خلالها في التسجيل، بعد أن حقق الإنجاز ذاته مع مانشستر في الطريق نحو الفوز باللقب القاري في 2007.

وأحرز رونالدو (36 عاماً) ستة أهداف خلال ثماني مباريات منذ عودته إلى أولد ترافورد في أغسطس الماضي، قادماً من يوفنتوس الإيطالي.