اعتزال «بالاس بيير» بطل العالم في الميل

أبوظبي (الاتحاد)

تقاعد بطل العالم في الميل «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفائز بخمسة سباقات للفئة الأولى، من السباق وسيقيم في مزرعة دالهام هول لتحسين أنسال الخيول العام المقبل.

ولم يخسر ابن «كينج مان» في سباقين في سن السنتين، وتبع ذلك بفوز في سباق تكافؤ بنيوكاسل، ثم الفوز في سانت جيمس بالاس ستيكس في رويال أسكوت العام الماضي، بفوزه على «بيناتوبو» و«ويتشيتا» في نهاية مثيرة.

وذهب «بالاس بيير» للفوز بجائزة جاك لو ماروا، متغلباً على نخبة من خيول الدرجة الأولى شمل «الباين ستار»، «سيركس ماكسيموس»، و«بيرشيان كنج» و«رومانايسد»، قبل حلوله ثالثاً في سباق الملكة إليزابيث الثانية في أسكوت، بسبب فقدان حدوته.

وبعد أن تم تقييمه الأفضل في مسافة الميل لعام 2020 في التصنيفات الدولية، عاد المهر البالغ من العمر أربع سنوات إلى السباقات عندما حصد لقب بيت 365 للميل، قبل هزيمته «ليدي بوثورب» في لوكنج ستيكس.

وجاءت المزيد من الانتصارات اللافتة في سباقات كوين آن ستيكس، وجائزة جاكو لوماروا، حيث تغلب على «بوتيك فلير» بطل الـ 2000 جينيز وسانت جيمس بالاس، ليصبح أول حصان هذا القرن يفوز بسباق دوفيل الشهير مرتين متتاليتين.

واختتم المهر الذي تدرب تحت إشراف جون وتادي جوسدن مسيرته، عندما احتل المركز الثاني بفارق طفيف عن المهر غير المهزوم «بعيد» لشادويل في سباق كوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى يوم السبت الماضي.

تم استيلاد «بالاس بيير» من قبل مزرعة هاي كلير، وهو المهر الثالث من الفرس «بيتش فروليك» ابنة «نايف»، التي تم بيعها حديثاً بمبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني لام في ماجنير في مزاد تتارسالز، وهي لاقح مرة أخري من «كنج مان».

ووصل إجمالي أرباح الجوائز المالية التي حصدها «بالاس بيير» إلى 1.776.794 جنيه إسترليني، وسيتم الإعلان عن رسوم الفحل الجديد في وقت لاحق.

وقال الفارس فرانكي ديتوري، الذي امتطاه في جميع سباقاته التنافسية باستثناء واحدة: «لقد كان بالاس بيير بطلاً عظيماً وربما يكون واحداً من أفضل خيول الميل التي امتطيتها».