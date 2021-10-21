توخيل يدعو لاعبي تشيلسي لتحمل المسؤولية!

لندن (د ب أ)

دعا الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لاعبيه إلى تحمل المسؤولية في أعقاب إصابة البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر.

وتعرض لوكاكو للإصابة في الكاحل فيما عاني فيرنر من إصابة في أربطة الساق خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها تشيلسي على مالمو السويدي بأربعة أهداف دون رد في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وقال توخيل لشبكة «بي تي سبورت» اليوم الخميس: «روميلو عانى من التواء في الكاحل فيما تعرض تيمو لإصابة في الأربطة، لذا سيغيبا لعدة أيام».

وأضاف: «عادة لا نعاني من إصابات كثيرة، كان كريستيان بوليسيتش هو الغائب الوحيد، لكننا نفتقد الجميع، أمامنا الكثير من المباريات، الكثير من المنافسات، الآن علينا إيجاد حلول، لا مجال للأعذار».

وأشار: «اللاعبان كانا في حالة جيدة ويتمتعان بالخطورة، بإمكانهما صناعة الأهداف وتسجيلها، الآن علينا إيجاد حلول والأولاد الذين كانوا في انتظار الفرصة عليه أن ينهضوا ويثبتوا قدرتهم على القيام بنفس المهام».

وأكد: «علينا أن نحتفظ بإيجابيتنا، فزنا من قبل في غياب تيمو، وفزنا من قبل في غياب روميلو، لا نريد أن نعاني من هذه المشاكل كثيراً لكن هذه الأمور تحدث خلال الموسم».