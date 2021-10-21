4 مباريات قوية في «ثالثة الهواة»



فيصل النقبي (خورفكان)



تفتتح الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات ساخنة غداً «الجمعة»، حيث يلتقي حتا مع مصفوت، والبطائح مع الذيد، والتعاون مع دبا، والرمس مع الفجيرة، على أن تختتم الجولة بثلاث مباريات يوم السبت المقبل، عندما يلعب دبا الحصن مع جلف أف سي في قمة كبيرة، وسيتي مع الجزيرة الحمراء، والعربي مع مسافي.

وتكتسب مباراة البطائح مع الذيد أهمية كبيرة، لأنه في حال فوز البطائح يقفز إلى «النقطة السابعة» ويتصدر المسابقة مؤقتاً، وإذا رجحت كفة الذيد فإنه يصل إلى «النقطة السادسة»، وكذلك الحال بالنسبة للقاء حتا ومصفوت، حيث يطمح الأول إلى الوصول للنقطة السادسة، بعد الخسارة في اللقاء السابق أمام الذيد، فيما يرغب مصفوت في حصد أول ثلاث نقاط.

وفي لقاء التعاون مع دبا، هناك فرصة كبيرة لـ «النواخذة» في الوصول إلى النقطة السادسة، والاقتراب أكثر من المقدمة، وفي المقابل يحاول التعاون تذوق طعم الفوز الأول في البطولة.

وفي آخر لقاءات اليوم الأول، يتطلع الفجيرة إلى الانتصار الأول هذا الموسم، بعد سلسلة من الخسائر في التصفيات التمهيدية للكأس، وأيضاً التعثر والتعادل في أول جولتين للدوري، وكذلك الحال بالنسبة للرمس الأخير من دون نقاط.



البرنامج



الجمعة

البطائح - الذيد: 16:55

حتا - مصفوت: 16:55

التعاون - دبا: 16:55

الرمس - الفجيرة: 16:55

السبت

دبا الحصن - جلف: 16:55

سيتي - الجزيرة الحمراء: 17:00

العربي - مسافي: 17:00