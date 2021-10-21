«العم سام» هدف بنزيمة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني يفكر من الآن في مستقبله الكروي، بعد انتهاء عقده مع «الملكي»، وتستهويه بشدة فكرة اللعب في الدوري الأمريكي مستقبلاً.

وينتهي عقد بنزيمة مع الريال في يونيو 2023، وسيكون وقتها تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وهو ما يجعله يعتقد أنه من الصعب أن يسعى «الميرنجي» لتجديد له أو الاحتفاظ به بعد هذه السن، في ظل احتمالات تراجع مستواه أو انخفاض جاهزيته البدنية.

ورداً على سؤال لشبكة «إسبن» بشأن مستقبله في مرحلة ما بعد الريال، قال بنزيمة بطل دوري الأمم الأوروبية الأخيرة مع «الديوك»، إنه يأخذ الأمور خطوة بخطوة، وسنة بسنة.

وأضاف: طالما أنني أملك الرغبة وأشعر بالسعادة وأنا ألعب، فسوف أستمر في الملاعب، لا أنظر كثيراً إلى السن، وكل شيء يتوقف على ما أشعر به، ولن أضغط على نفسي أو أجبرها.

وقال بنزيمة هداف ريال مدريد: إذا كان بمقدوري مواصلة اللعب بعد انتهاء عقدي مع «البلانكوس»، فسوف أذهب إلى بلاد «العم سام»، ​لأنني أحب هذا البلد، الذي تتطور فيه كرة القدم، وتتحسن بصورة كبيرة، من خلال الدوري الأميركي.

وكانت بعض المصادر، قد أشارت إلى رغبة مسؤولي أوليمبيك ليون الفرنسي فريق بنزيمة السابق، في إعادته إلى صفوفه ليختم مشواره الكروي، ولطالما حاول جان ميشيل أولا رئيس النادي إغراءه بالعودة، غير أن النجم الفرنسي لم يصدر عنه أي رد شافٍ حتى الآن.

يذكر أن بنزيمة الذي يكمل 34 عاماً في 19 ديسمبر المقبل، يلعب لريال مدريد منذ موسم 2009-2010، وأسهم بقوة في البطولات التي حققها الريال خلال تلك الفترة الطويلة، منها 4 بطولات دوري أوروبي «الشامبيونزليج»، و3 بطولات دوري إسباني «الليجا»، و4 بطولات كأس عالم للأندية، و2 كأس الملك، و3 سوبر أوروبي، و3 سوبر محلي.