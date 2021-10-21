النصر يستأنف قرار «الترخيص الآسيوي»

معتصم عبدالله (دبي)

استأنف نادي النصر قرار لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية في رابطة المحترفين، والقاضي بعدم منح الترخيص الآسيوي الخاص بدوري أبطال آسيا عن دورة الترخيص 2021-2022 لعدم استيفاء المعيار المالي.

وأطلق الاتحاد الآسيوي مؤخراً آلية جديدة، تهدف لزيادة التتبع والرقابة للأوضاع المالية لكافة الأندية الآسيوية المحترفة، بما يضمن مزيداً من الشفافية المالية، حيث تم إدخال تعديلات على النظام الجديد يتعلق بآلية تقديم المستندات للحصول على الرخصة، عبر الموقع الإلكتروني، وفق متطلبات جديدة تساعد الاتحاد الآسيوي وإدارة التراخيص الآسيوية على تتبع الالتزامات المالية، بالنسبة للأندية واللاعبين، وكيفية تتبع الالتزامات المالية المطلوبة، بما يضمن مزيداً من دقة المعلومات الخاصة بهذا الجانب في القارة الصفراء.