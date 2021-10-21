الوصل والعين.. المعنويات المرتفعة

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل والعين في مواجهة «كلاسيكو» خاصة للغاية في دوري أدنوك للمحترفين، بين فريقين حصدا 20 لقباً فيما بينهما، بواقع 13 لـ«الزعيم» و7 لـ«الإمبراطور»، وما يزيد من التشويق في هذه المباراة أن الفريقين يمران بحالة معنوية مرتفعة في الوقت الحالي، ما بين «البنفسجي» متصدر الترتيب من دون أي خسارة، و«الفهود» الذي عاد إلى درب الانتصارات ووجد الأداء المتوازن الذي يبحث عنه.

على الورق وبالنظر لسجل المواجهات السابقة بينهما في عهد الاحتراف تحديداً، تبدو كفة العين الأرجح، خصوصاً في ظل تألق لاعبيه وعلى رأسهم الهداف لابا كودجو، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف، ومعه المغربي سفيان رحيمي والأرجنتيني جوانكا وبقية الأسماء.

من جانبه يدرك الوصل أن الحسابات القديمة ليست مرتبطة بهذا اللقاء، وهو الذي عرف بقيادة مدربه أودير هيلمان من كسر عقدة شباب الأهلي، ويتطلع أن يكرر نفس الأمر أمام العين، مع الاعتماد على انسجام لاعبيه الأجانب بشكل أفضل، ومنهم الأوروجوياني ميشيل أراوخو، الذي سجل في آخر مباراتين في مختلف المسابقات، فيما بدأ المهاجم بوتكير بإيجاد نفسه بشكل أفضل داخل منطقة الجزاء.

ويتطلع فابيو ليما لتعويض انطلاقته البطيئة نوعاً ما، بعدما اكتفى بتسجيل هدف يتيم مع الوصل في الدوري.