بني ياس وخورفكان.. تبادل المراكز

مصطفى الديب (أبوظبي)

في مباراة تساوي 6 نقاط، يستضيف بني ياس اليوم خورفكان في لقاء تبادل المراكز أو الابتعاد، حيث يحتل خورفكان المركز التاسع برصيد 8 نقاط، فيما يحتل بني ياس المركز العاشر برصيد خمس نقاط وفوز السماوي يعني إزاحته لخورفكان من هذا المركز.

ويحاول «السماوي» العودة لمستويات الموسم الماضي على حساب ضيفه اليوم، حيث يسعى لتحقيق الفوز الأول على أرضه، حيث لم يفز في أي مباراة من التي أقيمت على ملعب الشامخة، فيما حقق الفوز مرة واحدة من أصل ست مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في ثلاث.

ويسير بني ياس عكس اتجاه الموسم الماضي الذي كان فيه المنافس الأول على اللقب حتى اللحظات الأخيرة من البطولة، فيما يقدم خورفكان مباريات قوية هذا الموسم ويريد مواصلة المسيرة على حساب السماوي، والمضي قدماً في حصد النقاط، حيث أن الفوز يعني ارتفاع رصيده للنقطة الحادية عشرة، والدخول مع الكبار، حيث إن شباب الأهلي صاحب المركز الرابع يمتلك في رصيده 11 نقطة، وفوز الضيف هذا المساء يعني قفزة كبيرة في المراكز بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وتاريخياً التقى الفريقان 4 مرات سابقة حقق السماوي الفوز في مباراتين، في حين فاز خورفكان في مباراة واحدة، وتعادلا في واحدة أيضاً