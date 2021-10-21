اتحاد كلباء والعروبة.. دوافع مختلفة

فيصل النقبي (كلباء)

تلقي نتيجة كأس رابطة المحترفين بين اتحاد كلباء والعروبة والتي انتهت بفوز كبير للنمور برباعية بظلالها على لقاء الفريقين في مستهل الجولة السابعة من الدوري، لإقامتها أولاً بنفس الملعب، ولأنها ستكون الثانية على التوالي بينهما، ولن تكون الأخيرة، حيث من المقرر أن يخوض الفريقان نزالاً ثالثاً في إياب كأس المحترفين فور نهاية هذه الجولة.

ورغم اختلاف الدوافع في المسابقتين، إلا أن اللقاء التاريخي الأول لهما في الدوري بعصر الاحتراف سيكون مثيراً، فالفريقان لم يتذوقا طعم الفوز بالدوري لغاية الآن، فكل ما حققاه مجرد تعادلات ولرغبتهما في اقتناص النقاط الثلاث المهمة رغم الغيابات المهمة للفريقين

ورغم تألق عثمان كامارا في اللقاء الأول له مع النمور ضد العروبة، إلا أن الدفاع العرباوي لن يترك له الفرصة للتألق من جديد.