اطلاق اختبارات برنامج رعاية الموهوبين في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي اختبارات برنامج «رعاية اللاعبين الموهوبين» بالألعاب الفردية، وذلك ضمن استراتيجيته التي تستهدف صناعة الأبطال لتمثيل الدولة في المحافل الأولمبية والعالمية، حيث استضاف نادي الحمرية باكورة الاختبارات الخاصة برصد مستويات اللاعبين، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات التي ستشمل 82 لاعباً في 14 لعبة لمدة ثلاثة أسابيع ببقية أندية الإمارة.

وصرح نبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس بأن برنامج رعاية الموهوبين يستهدف الارتقاء بمستويات اللاعبين، والوصول إلى منصات التتويج في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية، وأشار إلى أن إمارة الشارقة غنية بالمواهب، وتتمتع ببنية تحتية وملاعب ومنشآت تؤهلها لتحقيق الطموحات المنشودة من الرياضة دولياً وعالمياً.

وأوضح أن البرنامج بدأ باختبارات بدنية للاعبي نادي الحمرية لتقييم المستوى بدقة وتكوين قاعدة بيانات يتم الانطلاق منها، ثم القياس عليها لمتابعة تطور المستوى مستقبلاً، وستجرى الاختبارات نفسها كل ثلاثة أشهر لرصد التطور ودرجته لكل لاعب، وشكر رئيس المجلس على دعمه وتوجيهاته لفريق العمل الذي يشرف على تنفيذ البرنامج بقيادة عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الألعاب الفردية، والذي يضم في عضويته كلاً من محمد خميس النقبي رئيس قسم رعاية وتطوير الموهوبين وخبراء الألعاب بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للألعاب المعنية بالأندية، وسيتابع المجلس تطور مستويات اللاعبين ميدانياً، من خلال نتائجهم وأرقامهم في البطولات المحلية، وأن تحقيق المراكز الأولى بتلك البطولات سيكون معياراً ضمن معايير التقييم التي تشمل أيضاً التأهل لتمثيل منتخبات الدولة، ومواصلة الارتقاء بالمستوى على كل الصعد.