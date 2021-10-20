مهدي علي: شباب الأهلي يفقد لاعبين مؤثرين

منير رحومة (دبي)

أكد مهدي على مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يفقد لاعبين مهمين في مواجهة الجزيرة، ضمن قمة مباريات الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين وهما ماجد حسن بسبب عودته مصاباً من المنتخب الأول، والبرازيلي المقيم إيجور جيسوس الذي أجرى عملية جراحية في البرازيل، مضيفاً أن فريقه تدرب خلال فترة توقف الدوري، في غياب 10 لاعبين، وهم الذين انضموا للمنتخبين الأول والأولمبي والأجانب، حيث لم يلتحقوا بالفريق إلا خلال الأيام الأخيرة.

وشدد مدرب «الفرسان» على أهمية الفوز بالنقاط الثلاث في مباراة فريقه مع الجزيرة، معترفا بان المواجهة ستكون قوية أمام حامل لقب الدوري، واحد المنافسين الجديين على البطولة في هذا الموسم، مبدياً ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على تقديم المستوى المطلوب منهم، وحصد نتيجة إيجابية.

كما أضاف أن شباب الأهلي قادر على الحفاظ على مستواه بغض النظر عن الغيابات، حيث يملك نخبة من اللاعبين المميزين، والذين بإمكانهم تقديم المستوى المميز.

وتحدث مهدي علي عن رفع نسبة حضور الجمهور إلى 80% قائلا: «أنا سعيد بالنسبة المئوية الكبيرة التي تم الإعلان عنها لدخول الجمهور، حيث أن وجودهم مهم في الملعب لمساندة اللاعبين ونتمنى أن يقدم فريقي مباراة جيدة وقوية ويحقق نتيجة تسعد المشجعين».

