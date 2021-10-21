«تاي بريك» للمرة الأولى بالمنطقة.. التنس بشكل جديد في دبي

مراد المصري (دبي)

تستضيف دبي بطولة التنس «تاي بريك تنس»، التي تُعد نسخة مختلفة وجديدة كلياً بنظام رياضي ترفيهي لرياضة التنس بأسلوب قصير وسريع، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم الذين يتنافسون مع الحدث الذي ينضم إلى قائمة البطولات الرياضية العالمية التي تحتضنها «دانة الدنيا» بالتزام مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك يوم بعد غدٍ الجمعة في صالة «كوكا كولا أرينا» في منطقة «سيتي ووك».

وعبّر نجوم العالم في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، عن تطلعهم لاستغلال وجودهم في دبي خلال فترة الحدث، من أجل زيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، لما شاهدوه من روعة المكان وجمالية الفعاليات والأجنحة الموجودة فيه.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم هذا النوع من سلسلة منافسات التنس في دبي والمنطقة، بمشاركة عددٍ من أبرز اللاعبين العالميين، الذين يتنافسون في سلسلة من الأشواط السريعة الحاسمة لتحديد من سيفوز باللقب ويحصل على الجائزة البالغة قيمتها 500.000 درهم.

وأكد تايلور فريتز، النجم الأميركي الصاعد الذي يعتبر الأصغر الذي يوجد بين أفضل 25 لاعباً في التصنيف العالمي، أن زيارة «إكسبو» على قائمة أولوياته خلال الأيام الحالية.

وقال: بدأت بالفعل بالاستمتاع بما توفره دبي من مرافق سياحية ومعالم رائعة للغاية، فبعد زيارة الصحراء الخلابة وتجربة ركوب الجمل، ستكون محطتي التالية هي «إكسبو» الذي يبدو تجربة لا تفوت للرياضيين.

أما البريطاني دان إيفانز، المنصف الأول في بلاده وصاحب الألقاب البارزة في مسيرته، فاعتبر أن دبي من المواقع التي يحرص على زيارتها بصورة دائمة منذ سنوات طويلة، حيث يجد أفضل الخدمات دائماً، إلى جانب المرافق الرياضية المتطورة، وقال: لن أكتفي بزيارة «إكسبو» هذه المرة فقط، ولكن سأقوم أيضاً باصطحاب عائلتي إليه عندما أعود معهم في ديسمبر المقبل، حيث أقضى هنا فترة الإجازة والتحضير للموسم الجديد.

وفي حديثه عبر تقنية الاتصال بالفيديو، خلال المؤتمر الصحفي، عبر النجم الفرنسي جايل مونفيلز، صاحب المسيرة الحافلة في ملاعب التنس، عن تطلعه للوجود في دبي مرة أخرى، وقال: أحب دبي، وذكرياتي جميلة للغاية فيها؛ لذلك لم أتردد للمشاركة في هذا الحدث.

ورحب خالد العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، بالنجوم المشاركين والمنظمين، على إطلاق هذه البطولة الرياضية العالمية، التي تضاف إلى القائمة الزاخرة بالأحداث الرياضية على مدار العام في دبي ويتجاوز عددها 400 سنوياً، وتحديداً للأحداث التي تقام خلال فترة معرض «إكسبو 2020 دبي».

نظام تنس غير تقليدي

تعتبر «تاي بريك تنس» النسخة الوحيدة القصيرة للعبة التنس التقليدية المعترف بها رسميا، ولا تشمل بطولات «تاي بريك تنس» أي مباريات أو مجموعات، بل فقط جولات حاسمة من عشر نقاط وتضم ثمانية لاعبين يتنافسون في جولات مصيرية لإخراج اللاعب المنافس، حيث يجري احتساب كل نقطة ويكسب الفائز الجائزة بمجملها. وهي بالتالي تشكل طريقة رائعة لمشاهدة الكثير من الحماسة والتشويق برياضة التنس خلال مدة قصيرة وذلك في ليلة واحدة فقط، مما يولد سلسلة رائعة من المنافسات المشوقة التي يصعب توقع نتائجها وتبقي الجمهور مترقبا الأحداث كاملة. وستنطلق فعالية دبي لهذه السنة مع بطولة للرجال، وهناك خطط لتوسعتها كي تضم بطولات للسيدات والصغار قريباً.