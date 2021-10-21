«البلو مون» يرفع حماس جماهير إكسبو

منير رحومة (دبي)

استمتعت جماهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال زيارتهم معرض إكسبو 2020 دبي، بأمسية مليئة بالإثارة والحماس، عندما نالت شرف التقاط صور تذكارية مع الكؤوس التي تم عرضها للزوار على هامش المعرض، وأيضاً متابعة مباراة «البلو مون» التي حقق خلالها الفريق فوزاً كاسحاً على مضيفه كلوب بروج البلجيكي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستقبل الجناح الإنجليزي في الفترة المسائية عدداً من مشجعي مانشستر سيتي، الذي تابعوا المباراة من التلفزيون بركن المطاعم، وتفاعلوا مع الأهداف التي سجلها الفريق، والفوز الكبير في المسابقة الأوروبية.

وعاش معرض إكسبو أجواء مميزة خلال المباراة، خاصة أن شعبية «البلو مون» أصبحت كبيرة في المنطقة والعالم، بفضل النجاحات الكبيرة التي حققها النادي منذ انتقال ملكيته إلى «أبوظبي»، حيث أصبح أحد أبرز القوى الكروية الكبرى في الكرة الإنجليزية والعالمية.

ويذكر أن شراكة تربط بين اكسبو2020 دبي ومانشستر سيتي، حيث يتم حالياً وضع شعار إكسبو2020 على قمصان التدريب لفرق الرجال والسيدات، وتظهر العلامة التجارية كذلك عبر استاد الاتحاد ومنشآت تدريب أكاديمية السيتي لكرة القدم، فضلاً على عرضها على محتوى السيتي ومنصاته الرقمية. ومن المنتظر أن تستمر فعاليات نادي مانسشتر سيتي على مدار الفترة التي يقام فيها معرض إكسبو، ويتوقع حضور نجوم الفريق ومسؤولين من الجهازين الفني والإداري لزيارة المعرض والاستمتاع بأجواء الحدث، وملاقاة الجماهير.