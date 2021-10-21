بلغاريا.. «الورود السبعة»!

معتصم عبدالله (دبي)

يتزين جناح بلغاريا في معرض «إكسبو 2020» الحدث العالمي الأبرز، بإنجازات أبرز 7 رياضيين وضعوا بصمتهم في تاريخ الدولة العريقة، والتي تعد مركزاً لوجستياً وثقافياً بين أوروبا وآسيا، وتضطلع بدور حيوي في المشاركة بصنع المستقبل، عبر التفاعل بين مختلف الثقافات، والتقاليد، والأيديولوجيات الدينية، والاتجاهات الاقتصادية. ويوفر جناح بلغاريا في «إكسبو 2020» للزائرين، ومن خلال ألوان الطبيعة الغنية وطاقة الفلكلور وجمال الرمز الوطني البلغاري المتمثل في «الوردة»، تجربة فريدة تحاكي طريقة العيش هناك من خلال الحواس واستنشاق رائحة الورد، وتذوق مربى بتلات الورد الفريد، والمشي بين حقول الورد من خلال رسم خرائط ثلاثي الأبعاد.

وضمت قائمة أبطال بلغاريا من الرياضيين في جناح «إكسبو 2020» هريستو ستويشكوف «كرة قدم»، أنتوانيتا ستيفانوفا «شطرنج»، فيسيلين توبالوف «شطرنج»، جريجور ديميتروف «التنس الأرضي»، ستيفكا كوستادينوفا «الوثب العالي»، رادوسلاف يانكوف «التزلج على الجليد»، بجانب فريق منتخب البرتغال لرياضة «الجمباز الإيقاعي».

ستويشكوف

اللاعب الأبرز في تاريخ بلغاريا، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي، بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 1994، ولعب ستويشكوف في الفترة ما بين 1990 وحتى 1995 مع فريق برشلونة الإسباني، حيث سطع نجمه وتألق بشكلٍ منقطع النظير ليحصل على جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» لأفضل لاعب في العالم عام 1994.

ستيفانوفا

بطلة العالم في الشطرنج، وهي من مواليد أبريل 1979، وتوجت بطلة العالم للسيدات خلال الفترة من 2004 وحتى 2006.

توبالوف

حصل فيسيلين توبالوف المولود في عام 1975 على بطولة العالم في الشطرنج للاتحاد الدولي سنة 2005 بعد منافسة بالإقصاء المباشر، لكنه فقد لقبه في السنة الموالية أمام فلاديمير كرامنيك في مباراة توحيد اللقب العالمي سنة 2006، كما لم يتمكن من استرجاع لقبه سنة 2010 بعد خسارته أمام فيشي أناند.

ديميتروف

لقب بـ «فيدرر الصغير»، بعد خروجه من ظل البطل السويسري في الدور قبل النهائي ببطولة أميركا المفتوحة للتنس بعد فوز مفاجئ 3-6 و6-4 و3-6 و6-4 و6-2 في العام 2019، ليوالي نجاحاته ويصل إلى المركز الـ 19 في التصنيف العالمي.

كوستادينوفا

تعرف بكونها صاحبة الرقم القياسي العالمي في الوثب العالي منذ العام 1987 بـ 2.09 متر، تمكنت من حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1996 في أتالانتا في الولايات المتحدة، كما فازت بالميدالية الفضية في أولمبياد 1988.

يانكوف

نال اللاعب البلغاري المولود في جبل رودوبا لقب الفوز ببطولة العالم في التزلج على الثلوج للمرة الأولى في العام 2015، كما مثل منتخب بلاده في دورة الألعاب الشتوية 2014.

الجمباز الإيقاعي

أحرزت بلغاريا ذهبية المسابقة العامة للفرق ضمن رياضة الجمباز الإيقاعي، في اليوم الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، وهي أفضل نتيجة لبلغاريا منذ حصولها على الميدالية الفضية في مسابقة الفرق الإيقاعية الافتتاحية في أتلانتا 1996.

احتفالية مرتقبة

يخطط القائمون على جناح بلغاريا في إكسبو 2020 إلى تنظيم احتفالية مميزة بمناسبة العيد الوطني لبلغاريا في 9 فبراير المقبل، وتقام الاحتفالية المرتقبة على خشبة مسرح في الهواء الطلق تقديراً لمساهمة بلغاريا في العالم، وتتضمن فقرات الاحتفالية حفلات موسيقية متنوعة مفتوحة مع برنامج غني بالفولكلور التقليدي، إلى موسيقى الجاز والبوب والموسيقى الكلاسيكية، الفنون البصرية، المسرح، والكتابة على الجدران، والفنون التطبيقية.

«تراكيا 50»

منذ ما يقارب الـ 50 عاماً تحافظ فرقة Trakia على الفلكلور البلغاري وتوزعه من جميع المناطق الإثنوغرافية في البلاد من خلال أشكال الموسيقى والرقص المبتكرة، وتقدم الفرقة الشهيرة عروضاً حية يومياً لزوار جناح بلغاريا في «إكسبو 2020» المعرض العالمي، لتوفر للزوار تجربة لحظات لا تُنسى من خلال الأغاني والأزياء والرقصات الفريدة.

«ثنائي النغم»

يستعد عازفا البيانو الماهران حسن وإبراهيم إجناتو في ضيوف جناح بلغاريا في «إكسبو 2020» دبي تقديم حفل موسيقي مساء الأربعاء 20 أكتوبر الحالي كجزء من برنامج بلغاريا الثقافي، ويقدم الثنائي مقاطع لأشهر الكلاسيكيات لـ باخ، شوبان، رحمانينوف، موزارت، بانشو فلاديجيروف.