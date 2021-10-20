توخيل لا يستبعد ضم «الفتى الذهبي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم وصول النجم البلجيكي الهداف روميلو لوكاكو إلى تشيلسي في الصيف المنتهي، إلا إن الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ«البلوز» لم يخف إعجابه الشديد بالفتى الذهبي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند، واهتمامه بضمه إلى صفوف فريقه.

وقال توخيل في تصريحات لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية إنه كانت هناك دائماً مباحثات ومناقشات واتصالات منتظمة بشأن انتقال هذا النجم الشاب إلى «البلوز». وأصبح هالاند (21 عاماً) قيمة مؤكدة في كرة القدم العالمية خلال هذين العامين الأخيرين، وخاصة منذ انتقاله من ريد بول سالزبورج النمساوي إلى دورتموند الألماني.

وسجل هالاند 70هدفاً في 69 مباراة منذ انضمامه للفريق الألماني مقابل 20 مليون يورو في يناير2020، وجذب اهتمام عدداً من الأندية الكبرى، من بينها تشيلسي. وأكد توخيل إن اسم هالاند تردد كثيراً خلال الأشهر التسعة التي تولى فيها القيادة الفنية في ستامفورد بريدج، وأيضاً خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، عندما كان يبحث عن مهاجم صريح.

وقال توخيل: تحدثنا كثيراً وقتها عن هالاند ولكن لم يكن من السهل الحصول على توقيعه، على أي حال، نحن نتحدث عنه بانتظام لأنه لاعب رائع وهو الأبرز على الساحة العالمية الآن، ومع فريقه دورتموند منافسنا في دوري الأبطال.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يرى إمكانية انتقال هالاند إلى تشيلسي في الصيف القادم رغم وجود لوكاكو، قال توخيل: تقصد اللعب برأسي حربة؟ يمكننا أن نبحث ذلك ولكني لا أعتقد إن النادي مازال جاداً في هذا الموضوع، وإن كان علينا الانتظار لمعرفة ما يمكن أن يحدث خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن اسم هالاند ارتبط أيضاً بأندية ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ولكنه مازال متعاقداً مع دورتموند حتى 2024.