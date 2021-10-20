العنبري: استفدنا من التوقف وجاهزون لـ«النصر»

علي معالي (الشارقة)

أكد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة لكرة القدم على أهمية لقاء الجمعة ضد النصر في دوري أدنوك للمحترفين، قائلاً: مباراة قوية وصعبة بكل المقاييس وأتمنى أن يكون فريقي على قدر الطموح بنسبة تركيز عالية.

وأضاف: النصر فريق قوي وعلينا بذل الجهد للفوز في المباراة وأنا متفائل بظهور اللاعبين بشكل جيد.

وتابع: استفدنا بصورة كبيرة من فترة توقف مباريات الدوري وخضنا فيها مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين أمام فريق عجمان خدمتنا كثيراً، إذ تمكنا من إشراك عدد كبير من الذين لا يشاركون في مباريات الدوري علماً بأنهم قدموا مستويات جيدة.

وعن غيابات الملك قال العنبري: لا توجد لدينا أي غيابات بسبب الإيقافات، وبالنسبة للإصابات فالموقف سيتضح بصورة قاطعة خلال اليوم وغداً حسب تواصلنا مع الجهاز الطبي.

وعن رؤيته لفريق النصر من ناحية تذبذب مستوياته قال مدرب الشارقة: النصر مثل جميع فرق الدوري، لا يسير على وتيرة واحدة في مبارياته وهذا ناتج من عدة عوامل أبرزها الطقس الذي يؤثر بصورة كبيرة على اللاعبين إضافة للتوقفات الكثيرة للدوري، وبالنسبة وأعتقد أنه يؤدي بصورة جيدة في مبارياته الأخيرة وأتوقع مباراة صعبة أمامه.

أكد العنبري أن عامل الطقس كان مؤثراً بصورة كبيرة على مقدرة اللاعبين على إكمال التسعين دقيقة بنفس المستوى، نافياً أن يكون تذبذب المستويات بسبب اللياقة البدنية.