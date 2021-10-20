لام يطالب «المانشافت» بـ «الأفضل» في المونديال

هامبورج (د ب أ)

صرح فيلب لام نجم المنتخب الألماني السابق أنه ينتظر من «المانشافت» في مونديال قطر أن يقدم أداء أفضل مما قدمه في مسابقات رياضية كبرى مؤخراً.

وقال لام الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم في البرازيل 2014، في هامبورج اليوم الأربعاء: «خرجنا بشكل مبكر نسبياً في آخر بطولتين، وهو ما يعني أنه يجب أن نمضي مشوارا أطول في البطولة التالية».

جاء ذلك على هامش زيارة لام بوصفه رئيس اللجنة المنظمة لكأس أوروبا 2024 بصحبة سفيرة بطولة «يورو 2024» سيليا شاشيتش لمدرسة نخبة كرة القدم بمدرسة هايدنبرج.

وعن تطور أداء المنتخب في ظل نجاح التأهل لمونديال قطر، قال لاعب خط الوسط والدفاع السابق: «إنه جيد في الوقت الراهن» وأضاف: «كمنتخب ألماني يجب أن نتأهل دائما ويجب أن نكون في البطولات الكبرى، فهذا أمر يطالعه العالم ويطالعه الأطفال» لافتاً إلى أن من المهم أن يكون لاعبو المنتخب في البطولات الكبيرة من ضمن النماذج المثالية التي يتم عرضها في التلفزيون.

وشدد لاعب بايرن ميونيخ السابق على أهمية الشكل الذي سيظهر به المنتخب في قطر وأن يظهر من المنتخب الشغف والحماس وأن يراعي كل واحد في كل دقيقة أنه يمثل بلاده.

