دياز: الهلال السعودي المرشح الأقوى للقب الآسيوي

معتصم عبدالله (دبي)

قطع الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر الحالي والهلال السعودي السابق، بحظوظ «الأزرق» الكبيرة في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 حينما يواجه نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي المقرر 23 نوفمبر المقبل.

وكشف دياز في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه النصر أمام الشارقة في الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» المقررة الجمعة بملعب الشارقة، حرصه على متابعة نصف نهائي أبطال آسيا والذي جمع قطبي العاصمة السعودية «الرياض» الهلال والنصر مساء الثلاثاء على استاد «مرسول بارك»، وانتهى بتفوق الهلال 2-1.

وقال دياز «تابعت المباراة الجميلة والمواجهة الديناميكية السريعة والمليئة بالفرص من الفريقين، ورغم فوز الهلال لكن النصر أيضاً أدى مباراة قوية في ظل النقص العددي بطرد أحد لاعبيه». وسجل موسى ماريجا (17) وسالم الدوسري (72) هدفي الهلال، في حين أحرز أندرسون تاليسكا (50) هدف النصر، وأكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع علي لاجامي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد مخالفة على ماريا.

وأضاف دياز «الهلال بعد تأهله للنهائي اعتقد أنه قادر على تحقيق اللقب الثاني عطفاً على الأدوات التي يمتلكها الفريق ومن بينها قطعاً الجمهور الأزرق الذي يعد عاملاً فاعلاً في النهائي»، معرباً عن أمله في أن يحقق الهلال اللقب وتمثيل القارة الآسيوية مجدداً في مونديال الأندية. ونجح الهلال في بلوغ النهائي للمرة الرابعة في تاريخ البطولة بنظامها الجديد، علماً أنه كان توج بلقب البطولة عام 2019، إلى جانب الفوز من قبل بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1991 و2000.