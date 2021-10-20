جوران: عجمان يسعى لاستثمار الأرض أمام الظفرة

رضا سليم (دبي)

قال الصربي جوران مدرب عجمان في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة الظفرة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين التي ستقام باستاد راشد بن سعيد: «تنتظرنا مواجهة قوية مع منافس يملك الكثير من الإمكانيات، وذلك من خلال الإحصائيات التي رصدناها عن الظفرة ولكن لدي ثقة كبيرة في فريقي في الخروج بنتيجة إيجابية كون المواجهة على ملعبنا ووسط جماهيرنا».

أضاف: «سبق وأن رأيت مباراة الظفرة والنصر في كأس رابطة المحترفين بعد تغيير المدرب وحدثت تغييرات في الفريق، ولكن نفس اللاعبين وسنحترم فريق الظفرة ولكن أركز مع فريقي للخروج بالنتيجة التي نطمح لها».

وحول غياب أبوبكر تراولي ولياندرو عن مباراة الشارقة في الكأس قال:«تراولي عاد من منتخب بلاده قبل يوم واحد من مباراة الشارقة وكانت لديه إصابة خفيفة، وأيضا لياندرو كان مصابا، وقررنا عدم مشاركتهما أمام الشارقة حتى يستعيد كلاهما لياقته».

ونوه جوران بأن الجهاز الفني دفع بعدد من لاعبي الصف الثاني في مباراة الشارقة في الكأس، وبات لدينا دكة قوية والجميع مستعد لمواجهة الظفرة وتقديم مستوى متميز. وقال بلال يوسف مدافع الفريق: جهزنا للمواجهة مثل كل المباريات ونخوض المواجهة على ملعبنا ووسط جمهورنا، ونأمل أن نواصل تحقيق النتائج الإيجابية خاصة أن فريقنا يقدم مستويات جيدة في المباريات الماضية.