«بيج رامي» في معرض دبي لكمال الأجسام

دبي (الاتحاد)

يعود معرض دبي لكمال الأجسام، الفعالية الرائدة في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط، إلى دبي بجدول أعمال أكثر تنوعاً وعروض أضخم من أيّ وقت مضى. وتجمع الفعالية، التي تنطلق بين 28-30 أكتوبر الجاري، نُخبة الرياضيين للتعرف على عدد أكبر من الجهات العارضة وحضور سلسلة متنوعة من النقاشات والفعاليات المتخصصة، كما يحظى المشاركون بفرصة حضور جلسات الحوار وفعاليات لقاء النجوم الحصرية التي تستضيف مجموعة من نُخبة خبراء الصحة واللياقة البدنية.

ويستقطب المعرض، الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أبرز الأسماء في عالم كمال الأجسام، ويُسلط الضوء على أحدث المنتجات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، بما فيها آخر إصدارات أسطورة يو إف سي عن فئة الوزن الخفيف، حبيب نور محمدوف، والتي تشمل بي إتش توب التابعة لمياه حبيب القلوية وألواح البروتين فِترو التابعة لحبيب.

وينضم إلى قائمة ضيوف المعرض بيج رامي، أنجح رياضيي كمال الأجسام العرب في التاريخ والحائز على ثاني ألقاب مستر أولمبيا مؤخراً، إلى جانب الأسطورة روني كولمان، الفائز بلقب مستر أولمبيا ثماني مرات، ودوريان ياتس، حامل اللقب في ست مناسبات.

ويستضيف المعرض أيضاً فليكس لويس، أحد أنجح رياضيي كمال الأجسام على الإطلاق والفائز الوحيد بلقب مستر أولمبيا عن فئة 212 سبع مرات على التوالي. وتزخر قائمة ضيوف الفعالية أيضاً بأسماء بارزة مثل يوليسيس جونيور، لاعب كمال الأجسام والعارض الشهير في مجال اللياقة البدنية، وياريشنا أيالا، الفائزة ببطولة نيويورك لمحترفي اللياقة البدنية التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والتي تحضر المعرض إلى جانب باقةٍ متنوعة من أبرز مشاهير ومحترفي كمال الأجسام واللياقة البدنية في العالم.

وتشهد نُسخة هذا العام من المعرض أيضاً عودة بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام ذات الشعبية الواسعة، والتي تدعو جميع لاعبي ولاعبات كمال الأجسام للمشاركة في منافساتها الحماسية. وتحتضن البطولة مجموعةً واسعة من المنافسات في مختلف الفئات، وتُقدم جوائز قيّمة إلى جانب جائزة نقدية تصل إلى 75 ألف درهم إماراتي، فضلاً عن تعاونها مع سلسلة بطولات برو إيليت التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية لتوزيع بطاقات احترافية على 18 فائزاً وتزويدهم بعقود رعاية تشمل الصالات الرياضية والمواد الغذائية والملابس الرياضية. وتشمل أجندة معرض دبي لكمال الأجسام أيضاً منافسات بطولة أقوى رجل «سترونج مان»، التي تمتد لثلاثة أيام، إلى جانب فعالية أبطال المستقبل من أكاديمية فريق نوجويريا، والتي تشهد العديد من المباريات في الملاكمة ومواي تاي والفنون القتالية المختلطة.

ويُزود معرض دبي لبناء الأجسام عُشاق هذه الرياضة بمنصة مثالية للحصول على أفضل النصائح والاستشارات من نُخبة الرياضيين، كما يتسنى لزواره تجرُبة المنتجات والعيّنات الجديدة، فضلاً عن معرفة المزيد حول أكاديمية فريق نوجويريا، الأكاديمية الرائدة في مجالات الفنون القتالية واللياقة البدنية، والجهة الراعية الرئيسية للفعالية. كما يحظى الضيوف بفرصة التجوّل في أرض المعرض على مدار ثلاثة أيام والتعرف على ما يزخر به قطاع بناء الأجسام بحضور أبرز العلامات في هذا المجال، مثل الجهتين الراعيتين البلاتينيتين لايف فارمسي وماسل كور نيوتريشن، والجهتين الراعيتين الذهبيتين بانج إنرجي وباناتا، والجهة الراعية الفضية أبلايد نيوتريشن، وعلامات أخرى مثل سكوات وولف وفتنس أوثوريتي نيوتريشن وروني كولمان سيجنتشر سيريز وأولِمب سبورت نيوتريشن وجينيتك نيوتريشن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رافائيل هوبيرت، المدير الإداري لأكاديمية فريق نوجويريا: «لطالما كان معرض دبي لكمال الأجسام منصة مثالية لتحفيز الجميع في منطقة الشرق الأوسط لاعتماد أنماط حياة أكثر صحة ورشاقة ونشاطاً من الناحية البدنية. ونأمل أن تكون نُسخة هذا العام استمراراً لنهج المعرض في إلهام الجميع. ونستعد في أكاديمية فريق نوجويريا لاستضافة بطولة مذهلة خلال عطلة نهاية الأسبوع تشهد مشاركة الرياضيين من مختلف التخصصات ليستمتع الجمهور والمشاركون بفعالية لا تُنسى».