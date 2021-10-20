ميكالي: «نقاط عجمان» مهمة للظفرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعرب البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة عن ثقته بفريقه عندما يلتقي عجمان الجمعة المقبل في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين على ملعب الأخير، وقال: واثق من أننا سنؤدي بشكل جيد أمام عجمان، نقاط المباراة مهمة لنا.. ندرك أن المنافس فريق جيد ويلعب بشكل منظم، لكن فريقنا تطور كثيراً بدنياً وفنياً، وتم تجهيز الفريق لهذه المباراة بصورة جيدة حتى يظهر في أفضل حالاته.

وعن غيابات الفريق خلال هذه المباراة، قال المدرب البرازيلي الذي يظهر للمرة الأولى في مسابقة الدوري: أحمد علي هو الوحيد الذي سيفقده الفريق، بينما ستكون الخيارات مفتوحة بالنسبة لبقية اللاعبين، البرازيلي ليوناردو بيريرا فرصته قائمة في المشاركة مثله مثل بقية عناصر الفريق.

من جانبه أكد الأرجنتيني بيدرو بافلوف مدافع الظفرة العائد من الإصابة، أن المباراة مهمة، وقال: عملنا بشكل جيد مع المدرب خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن الفريق جاهز تماماً لتقديم المطلوب منه أمام عجمان، ندرك أننا نواجه منافساً قوياً، لكننا حريصون على تقديم أفضل ما عندنا حتى نحصد النقاط الثلاث.