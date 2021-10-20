الملا يُشارك في إدارة «التصفيات الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الساحة الدولي يحيى الملا ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً، والمؤهلة لبطولة كأس آسيا في أوزبكستان 2022، والتي تستضيفها منغوليا في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، وتضم منتخبات منغوليا، لاوس، تايلاند وماليزيا.

وكان يحيى الملا قد أختتم مؤخراً مشاركته العربية في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً التي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في القاهرة، حيث أدار مباراتي الأردن وعُمان، والسعودية والبحرين في الجولتين الأولى والثالثة من دور المجموعات.

من جهة أخرى، عيّن الاتحاد الآسيوي صالح المرزوقي المسؤول الفني لحكام المراحل السنية بإدارة الحكام في اتحاد الكرة، مُقيّماً لطاقم التحكيم الذي سيُدير مباريات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 25 إلى 30 من الشهر الحالي.