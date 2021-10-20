بوهانج يصعد إلى «الهلال»

جونجو (رويترز)

ضرب بوهانج ستيلرز موعدا مع الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على مواطنه الكوري الجنوبي أولسان هيونداي حامل اللقب في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في ملعب كأس العالم في جونجو قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لبوهانج. وكان يون إيل- لوك وضع أولسان في المقدمة في الدقيقة 52 قبل أن يدرك أليكس جرانت التعادل لبوهانج في الدقيقة 90.

وأكمل أولسان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد القائد وون دو-جاي في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف على لاعب منافس. وكان الهلال تأهل للنهائي للمرة الثانية في ثلاث سنوات بعد فوزه 2-1 على عشرة لاعبين من غريمه المحلي النصر.

وسيتقابل الهلال مع بوهانج في النهائي في 23 نوفمبر المقبل في الرياض.