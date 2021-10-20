«مسحة الانف» بنصف السعر لجمهور كأس العالم للكريكيت في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للكريكيت، وفي إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس ومجموعة VPS للرعاية الصحية عن إجراء فحوص مسحة الأنف PCR بسعر رمزي لجمهور كأس العالم للكريكيت T20 للرجال 2021 لحضور مباريات البطولة التي تقام في استاد زايد للكريكيت في أبوظبي.

وبفضل الشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي ومستشفيات برجيل-VPS، ستتاح الفرصة أمام الآلاف من مشجعي الكريكيت لحضور مباريات البطولة والحصول على خصم بنسبة 50% على فحوص كوفيد 19 المطلوبة قبل الحضور للمدرجات اعتباراً من الغد.

ويتعين على الجماهير إبراز تذاكر المباريات التي تقام في ملعب زايد للكريكيت للاستفادة من إجراء الفحوص بنصف السعر، في أكثر من موقع في مدينة برجيل الطبية، مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد بجزيرة الريم، ومراكز برجيل الطبية في الشهامة والشامخة والزينة.

وسيكون ملعب زايد للكريكيت قادراً على استضافة أكثر من 10 آلاف مشجع في كل مباراة من مباريات البطولة بعد قرار رفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 70% من سعة الملعب خلال فعاليات كأس العالم للكريكيت.

من جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا إطلاق هذه المبادرة من أجل استيعاب جميع المشجعين لحضور مباريات البطولة بأمان، وفي الوقت نفسه المساعدة في تقليل التكلفة على الجمهور».

وأضاف: «ملتزمون بجعل بطولة كأس العالم للكريكيت التي تستضيفها الدولة آمنة ومتاحة قدر الإمكان لجميع القادمين إلى ملعب زايد للكريكيت خلال الأسابيع القادمة، سواء كانوا من مشجعي الكريكيت المقيمين في الدولة أو القادمين من الخارج لمتابعة أكبر حدث رياضي في الكريكيت على مستوى العالم».

وتابع: «المبادرة تأتي في إطار حرصنا على ضمان سلامة الجميع والاطمئنان على اتخاذ كل الخطوات لجعل البطولة آمنة وإتاحة الفرصة أمام المشجعين للاستمتاع بالمباريات».

بدوره قال عمران الخوري رئيس تطوير الأعمال في مجموعة VPS للرعاية الصحية:«تتمتع مستشفيات برجيل بعلاقة طيبة واتفاقية طويلة الأمد مع مجلس أبوظبي الرياضي كشريك رسمي لتقديم الخدمات الطبية، ويسعدنا إطلاق هذه المبادرة لجمهور بطولة كأس العالم للكريكيت في أبوظبي».

وأضاف:«المبادرة تتيح الآلاف من محبي اللعبة التمتع بالأسعار المخفضة وتحقيق الزخم المنتظر مع عودة الفعاليات الرياضية، وضمن اهتمام الدولة بتوفير أفضل معايير السلامة والأمان للجميع، خاصة مع نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة، وستساعد هذه الشراكة في الحفاظ على سمعة أبوظبي كواحدة من أكثر المدن أماناً وتقديماً لأنظمة الرعاية الصحية في العالم».