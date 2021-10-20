دبي تستضيف النسخة الأولى من كأس البادل تنس

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي النسخة الأولى من كأس دبي للبادل تنس، الفعالية الرياضية التي تضم مباريات استعراضية لأبرز الرياضيين المحترفين ومنافسات مخصصة للهواة من محبي اللعبة على مدار شهر كامل، في خطوة تسهم بترسيخ مكانة الإمارة بصفتها الوجهة الأولى لرياضة البادل تنس في الشرق الأوسط.

وتُعد بطولة كأس دبي للبادل تنس واحدةً من أبرز الفعاليات على أجندة تحدي دبي للياقة 2021، الذي يُقام بين 29 أكتوبر و27 نوفمبر القادم. وتستمر البطولة المرتقبة لمدة أربعة أسابيع مع منافسات حماسية ومباريات استعراضية رفيعة المستوى على مدار ثلاثة أيام بين 2 و4 نوفمبر، ضمن ملعب تم بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية بالقرب من متحف المستقبل الشهير في جميرا أبراج الإمارات.

يشارك في منافسات المحترفين خوان ليبرون شينكوا (المُصنف أولاً على مستوى العالم)، وفيرناندو بيلاستيجوين (المُصنف سادساً)، وبابلو ليما (المُصنف ثامناً)، ولوتشيانو كابرا (في المرتبة 14)، وخافيير أرتورو كويلو (في المرتبة 17)، وجاريدو غوميز (في المرتبة 18)، وميجيل لامبيرتي (في المرتبة 20)، وأدريان أليماندي (في المرتبة 22)، وخوان مارتين دياز (في المرتبة 26)، وخورخي نيتو رويز (في المرتبة 21)، وخوان ميريس بيتروف (في المرتبة 56)، وسيرجيو إيكاردو الكوريسا (في المرتبة 114)، وغيرهم. وستلعب الفرق الزوجية أربع مباريات في كل من اليومين الأولَين، قبل الوصول إلى المباريات النهائية في الرابع من نوفمبر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خوان ليبرون شينكوا، اللاعب الإسباني البالغ من العمر 26 عاماً: «أشعر بسعادة بالغة للعودة إلى دبي والمشاركة في النسخة الأولى من كأس دبي للبادل تنس، لا سيما بعد النمو السريع لهذه الرياضة في الإمارة والذي شهدته خلال زياراتي السابقة لها. كما تمتلك البادل تنس شعبيةً كبيرةً في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في الإمارات، إذ تُعد دبي الوجهة المثالية لرياضة البادل تنس نظراً للإقبال الكبير على اللعبة بين سكانها. وكلي ثقة بقدرة الإمارة على تعزيز حضور اللعبة عالمياً، حيث يُعد إكسبو 2020 دبي خير دليل على إمكانياتها العالية ومكانتها المرموقة».

ويهدف تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى التشجيع على اتباع أسلوب حياة نشط وصحي. وتشمل منافسات كأس دبي للبادل تنس دوري الهواة ضمن فئات (ج) و(ج+) للرجال والسيدات بنظام خروج المغلوب الذي يستمر من 7 وحتى 13 نوفمبر، بالإضافة إلى بطولة الهواة للرجال ضمن فئات (أ) و(ب) من 21 وحتى 27 نوفمبر.

وتُقام منافسات كل من الدوري والبطولة في نوادي البادل تنس المتنوعة في دبي، مع استضافة أكاديمية البادل تنس العالمية، سلسلة نوادي البادل تنس الرائدة في دبي، لمنافسات ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي الفئتين (أ) و(ب) من بطولة الرجال.

وقال أحمد حمادة، الشريك المؤسس لكأس دبي للبادل تنس: «يتماشى تنظيم كأس دبي للبادل تنس مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهةً عالميةً للبادل تنس وتعزيز انتشار هذه الرياضة الحماسية في الإمارات. ويؤكّد تنظيم هذه البطولة، التي تستضيف مباريات استعراضية لأبرز اللاعبين المحترفين على مستوى العالم وبطولات للهواة من جميع الفئات في مختلف أنحاء دبي، على قدرة الإمارة على إقامة فعاليات رياضية عالمية المستوى وتشجيع أسلوب الحياة النشط وتحفيز مشاركة اللاعبين من جميع المستويات في الرياضة. ونسعى إلى ترسيخ اسم دبي باعتبارها وجهةً عالميةً لرياضة البادل تنس من خلال تنظيم فعاليات حماسية وممتعة في مختلف أنحاء الإمارة».

وتعد رياضة البادل تنس، التي اكتسبت شهرةً عالميةً واسعةً مؤخراً، نوعاً فريداً من رياضات كرة المضرب التي تُقام ضمن ملاعب مغلقة بأبعاد تعادل ربع مساحة ملاعب التنس التقليدية، كما أنها إحدى أسرع الرياضات نمواً في العالم، وتتمتع بشعبية كبيرة في الإمارات السبع. وتبرز إمارة دبي بصفتها وجهةً رائدةً في المنطقة على ساحة البادل تنس بعد افتتاح العديد من المرافق الجديدة المخصصة لهذه الرياضة وسط الانتشار السريع الذي تحققه بين اللاعبين من مختلف الفئات العمرية.

وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «نرحب بانطلاق كأس دبي للبادل تنس لينضم إلى المنافسات الحماسية التي تضمها أجندة الإمارة للفعاليات الرياضية والمجتمعية عالمية المستوى. كما أصبحت هذه الرياضة جزءاً من تحدي دبي للياقة لهذا العام، ونتطلع من خلالها إلى العمل مع منظمي نوادي البادل تنس في دبي واتحاد البادل تنس والأندية واللاعبين في جميع أنحاء الإمارة لتحويل البطولة إلى مهرجان حقيقي يحتفي بهذه الرياضة في إطار الجهود المستمرة لتطويرها».

ويسعى منظمو كأس دبي للبادل تنس للاستفادة من الشعبية المتزايدة للعبة لتعزيز مشاركة سكان الإمارة في تحدي دبي للياقة 30×30، حيث يتعاونون مع التحدي لتوفير جلسات تدريب مجانية لعشاق البادل تنس الجدد، مما يوفر فرصةً رائعةً لصقل مهارات الأفراد واستقطاب مزيد من السكان المحليين للمشاركة في هذه الرياضة.

من ناحيته، قال علي العارف المؤسس والعضو المنتدب لأكاديمية البادل تنس العالمية: «نحن متحمسون جداً لانطلاق أولى منافسات كأس دبي للبادل تنس المشوّقة في الشرق الأوسط، حيث تتميز البطولة بطابعها الفريد، وتأتي في وقت مثالي ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، الذي يمثل فرصةً رائعةً لتطوير هذه الرياضة في جميع أنحاء الإمارات. وكلنا ثقة بالمكانة المرموقة التي ستتمتع بها هذه الرياضة، سريعة الانتشار، قريباً باعتبارها إحدى أهم الرياضات في دبي والإمارات».

واجتذبت النسخة الأولى من كأس دبي للبادل تنس، قائمةً من الشركاء البارزين، بما في ذلك تحدي دبي للياقة 2021، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة ووب، ومستشفى وعيادات فاليانت، وشركة أوكادوك، وشركة بركات، وريد بُل، وشركة فيد فيت، وتطبيق واتروا، وبالم دريم.