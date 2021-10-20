سيتي وبروج يدينان «واقعة المشجع»

مانشستر (رويترز)

عبر مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، عن صدمته وحزنه البالغ بعد تقارير عن تعرض أحد مشجعيه لهجوم في بلجيكا عقب الفوز 5-1 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مشجعاً لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز يقيم في بلجيكا نقل إلى العناية الفائقة بعد تعرضه لهجوم في مربض سيارات في درونجن بعد انتهاء المباراة.

وقال سيتي في بيان: «نعمل حالياً عن كثب مع كلوب بروج والسلطات البلجيكية والإنجليزية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادث، كل مشاعر الدعم والمساندة لعائلة وأصدقاء هذا المشجع المقيم في بلجيكا والذي لا يزال في المستشفى».

وقال بروج في بيان منفصل إن النادي أصيب بالصدمة والفزع بعد علمه بالحادث، وإنه يرفض بشدة أي سلوك إجرامي داخل الملعب أو خارجه.