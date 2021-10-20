محمد بن هزام: نثق في تنظيم مميز للتصفيات الآسيوية

دبي (الاتحاد)

أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، اكتمال كافة التحضيرات الخاصة باستضافة إمارة الفجيرة لمباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، حيث ستقام مباريات المجموعة التي تضم منتخبات الإمارات، عُمان، قيرغيزستان والهند للفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري باستاد نادي الفجيرة.

الجدير بالذكر أن النهائيات ستقام في أوزبكستان العام المقبل.

وقال ابن هزام إن اتحاد كرة القدم حريص على تنظيم مميز لمباريات التصفيات من كافة النواحي، حيث تم تشكيل فرق عمل من مختلف إدارات الاتحاد والمتطوعين للإشراف التام على عملية التنظيم منذ لحظة وصول وفود المنتخبات المشاركة ومسؤولي الاتحاد الآسيوي والحكام، مشيراً إلى أن العناصر الإماراتية تتمتع بخبرات كبيرة في تنظيم الأحداث الكروية المختلفة، وأن الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به، خاصة بعد استضافة الدولة للعديد من المعسكرات والمباريات خلال الفترة الماضية وفي ظل جائحة كورونا، منها مباريات التصفيات الأولية المؤهلة إلى المونديال ودوري أبطال آسيا وغيرها.

ولفت الأمين العام لاتحاد الكرة أن مباريات التصفيات ستشهد حضور الجماهير بنسبة 80% من السعة المتاحة بالاستاد وفق ذات الشروط والأحكام المطبقة في المسابقات الأخرى، مؤكداً أن التذاكر ستكون متاحة عبر موقع «بلاتينويم ليست» حيث بإمكان الجماهير حجز مقاعدهم منذ وقت مبكر.

وتوجه ابن هزام بالشكر والتقدير إلى مسؤولي نادي الفجيرة على توفيرهم كل الاحتياجات الخاصة بالاستضافة، وكذلك إدارتي ناديي خورفكان واتحاد كلباء على توفيرهم لملاعب التدريب، مؤكداً أن هذا الأمر ليس غريباً على الأندية الإماراتية التي تتعاون دائماً مع الاتحاد في تنظيم أي حدث كروي.