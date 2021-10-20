«أبوظبي الرياضي» يطرح تذاكر «عالمية السباحة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طرح تذاكر الجماهير لحضور منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترًا)، والتي تشهد مشاركة نخبة سباحي العالم، إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي تقام بالتزامن مع الحدث المرموق.

وتقام فعاليات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترًا) في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، خلال الفترة من 16 إلى21 ديسمبر المقبل، ضمن مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية، الذي يشهد مشاركة أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 جنسية، يتنافسون على 44 لقباً عالمياً في مختلف المسابقات، التي تقام على مدار 6 أيام، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 2.8 مليون دولار أميركي.

وتتوفر تذاكر الحدث العالمي، الذي يقام في أبوظبي لأول مرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد أرينا: EtihadArena.ae، كما تشمل التذاكر أيضًا مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية الذي يقام بالتزامن مع بطولة العالم للسباحة، وذلك في جزيرة ياس، وسيكون الحضور مجانياً لفعاليات المهرجان، والذي يتضمن في أجندته الحافلة: التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، وبطولة العالم للغطس للفرق، وسباق التتابع في المياه المفتوحة (4×1500متر)، ونهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

ويقدم الحدث العالمي المتعة والترفيه لمختلف أفراد الأسرة من جميع الأعمار بأجوائه الاحتفالية وفعالياته المختلفة، والتي تتضمن، بالإضافة إلى منافسات الرياضات المائية المشوقة، العديد من الأنشطة الترفيهية العائلية التي تستضيفها القرية الرياضية، حيث يمكن للزوار التعرف على مجموعة واسعة ومتنوعة من التجارب التفاعلية الممتعة، والفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى تجارب التسوق، وتذوق الأطعمة والمشروبات، كما سيكشف منظمو الحدث عن المزيد من أنشطة القرية الرياضية خلال الفترة القادمة.

من جهته قال عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء وفخورون باستقبال الجمهور في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترًا)، وإتاحة المجال لهم لمتابعة نخبة سباحي العالم ونجوم أولمبياد طوكيو، وهم يشاركون ويتنافسون على ألقاب البطولة التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي».

أضاف: «الإعلان عن طرح التذاكر يساهم في تشجيع جميع فئات المجتمع لحضور ومتابعة الحدث والتأكيد على أهميته ومكانته العالمية، انطلاقاً من حرصنا على تجسيد التفاعل المجتمعي في جميع الفعاليات الرياضية العالمية التي تقام في أبوظبي».

وتابع: «يسهم حضور الجمهور في المناطق المخصصة لهم وتواجدهم في أرجاء القرية الرياضية في تعزيز الأجواء المميزة للحدث، ونعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون مع شركائنا لتقديم نسخة استثنائية مبهرة في مناخ آمن وصحي».

وتتضمن بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترًا) منافسات للرجال والسيدات في جميع المسابقات الأربع، وهي: السباحة الحرة، سباحة الصدر، سباحة الظهر والفراشة، مع إقامة منافسات الفردي والمتنوع والتتابع. كما تم الإعلان عن طرح عدد محدود من تذاكر الحدث، ويحث القائمون على البطولة الجمهور للإسراع بحجز تذاكرهم قبل نفاذها.

وتتوفر التذاكر ضمن فئات مختلفة، ابتداء من التذاكر الفردية لسباقات التصفيات التي تبدأ أسعارها من 10 دراهم، والتذاكر الفردية للسباقات النهائية التي تبدأ أسعارها من 25 درهمًا وصولًا إلى باقات التذاكر لجميع السباقات (بأسعار تبدأ من 150 درهمًا)، كما تتوفر باقات تذاكر مخصصة للعائلات تشمل شخصين بالغين وطفلين ممن تقل أعمارهما عن 16 عامًا بأسعار تبدأ من 50 درهمًا للسباقات الفردية، و 500 درهم لجميع السباقات.

