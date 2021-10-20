تحركات لإنهاء أزمة «الأبيض الأولمبي» قبل تصفيات كأس آسيا

معتز الشامي (دبي)

بات مصير المنتخب الأولمبي غامضاً، في ظل بدء معسكره الداخلي بالفجيرة، بمشاركة 15 لاعباً فقط، بينما يغيب عن «الأبيض» ما يصل إلى 10 لاعبين، رفضت أنديتهم السماح بالتحاقهم بصفوف المنتخب، بسبب ارتباطهم بمباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وكشفت مصادر لـ«الاتحاد» عن تحركات حثيثة يقوم بها اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية، بهدف التنسيق مع الأندية، لإنهاء أزمة المنتخب، وضمان حضور اللاعبين عقب انتهاء مباريات الجولة السابعة، بينما لا تزال بعض الأندية الأخرى متمسكة بعدم ترك لاعبيها، لاسيما أنها عناصر أساسية في صفوفها، بسبب مباريات الجولة الثامنة أواخر الشهر الجاري.

ويستعد «الأبيض الأولمبي» لخوض غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تستضيفها أوزبكستان في سبتمبر 2022، ويلعب منتخبنا بالمجموعة الخامسة التي تضم عمان والهند وقيرغيزستان ويتأهل أول المجموعة فقط للنهائيات، على أن يبدأ مشواره بمواجهة منتخب قيرغيزستان يوم 24 الجاري ثم الهند يوم 28، ويختتم مشوار التصفيات بلقاء عمان 31 أكتوبر الجاري، وستقام جميع مباريات المنتخب على استاد الفجيرة.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الإسباني دينيس سيلفا قد استقر على 23 لاعباً خاض بهم بطولة غرب آسيا الأخيرة التي أقيمت في الدمام بالسعودية مطلع الشهر الجاري، كمحطة إعداد أخيرة لانطلاق التصفيات، وهم: خلفان النوبي (العروبة)، أحمد محمود (الإمارات)، عبدالله سلطان (بني ياس)، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، سالم خيري، راكان وليد (الجزيرة)، راشد سالم (حتا)، مروان فهد، عبدالله النقبي (خورفكان)، سعيد عبيد (الشارقة)، عيد خميس، أحمد جميل، رائد رضا (شباب الأهلي)، سعيد سليمان (عجمان)، خالد محمد، ناصر الشكيلي (العين)، عبدالله أنور، حسين مهدي (النصر)، منصور الحربي (الوحدة)، يوسف المهيري، فارس خليل، علي صالح (الوصل).

وانضم من القائمة 15 لاعباً حالياً في المعسكر الإعدادي بمدينة الفجيرة، وينتظر أن يصل «السبت» باقي عناصر المنتخب قبل يومين فقط من أول مباراة رسمية.

وبات «الأبيض الأولمبي» مهدداً بضياع فرصة التأهل للنهائيات، بسبب عدم الاستعداد الكافي لمشوار التصفيات، خاصة أن الفريق سيكتمل قبل يوم أو اثنين من أول مباراة أمام قيرغيزستان، ويحتاج المنتخب للفوز في جميع مبارياته لحسم بطاقة التأهل المباشر للنهائيات وفق نظام التصفيات الحالي.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية بالفجيرة خلال المعسكر الحالي، ويركز الجهاز الفني على النواحي الخططية والتكتيكية، حيث سيعتمد على وضع التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة الأولى على الأقل من العناصر المتوفرة في الأسماء الـ15 المنضمة حالياً للتجمع، والتي سيكون لأغلبها حضور في البطولة، بينما ينتظر الجهاز اكتمال العدد بما يتيح له فرصة المشاركة الإيجابية في التصفيات.