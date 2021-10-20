أكاديمية فاطمة بنت مبارك تُطلق بطولة أبوظبي للرياضات النسائية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة بطولة أبوظبي للرياضات النسائية، تحت رعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، والتي ستنطلق يوم غد وتستمر لغاية 30 أكتوبر الجاري.

وستقدم البطولة في نسختها الأولى مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية، حيث ستستهدف عدداً من الفئات العمرية، بما في ذلك الشباب والكبار والسكان المحليون والمقيمون بهدف تخصيص فعالية رياضية لكافة فئات وشرائح المجتمع، تمارس فيها الأنشطة الرياضية وتحفز فيها الطاقات، بما يترجم أهمية الرياضة في حياة الفرد ويعكس ضرورة جعلها أسلوب حياة يمنح الإنسان حياة خالية من الأمراض وقواماً سليماً من أجل مجتمع صحي وسعيد.

تشمل البطولة الرياضية مجموعة متنوعة من الرياضات المختلفة مثل «الشطرنج، الرماية، كرة السلة، كرة الطائرة وسباق الجري»، كما ستقام البطولات في مواقع مختلفة منها نادي أبوظبي للسيدات، جامعة خليفة، جزيرة الحديريات، نادي كاركال للرماية، وذلك ما يدل على أثر الفعالية في دمج مختلف الفئات والمراحل العمرية تحت مظلة واحدة وهي مجتمع واحد متكاتف يرسخ قيم المحبة والتسامح، عبر مشاركة كافة فئات المجتمع من أبناء الوطن والمقيمين والزوار في مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تُعنى بنشر ثقافة الرياضة في الإمارات، خاصة بين النساء واستقطاب مشاركة مجتمعية واسعة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مبدأ التعاون والعمل الجماعي للوصول بالدولة إلى المراكز الأولى في المستويات كافة، أهمها الصحية.

كما ستتاح الفرصة أمام السيدات لنشر القيم الإيجابية التي يزخر بها مجتمعنا بتنوع ثقافاته، وتقديم صورة حية تعكس مكانة دولة الإمارات في قلوب كل من يعيش على أرضها، فضلاً عن كونه فرصة متجددة أمام كافة المشاركين من مختلف الفئات والأعمار لإعادة اكتشاف أنفسهم وقدراتهم وتعزيز التواصل الإيجابي في أجواء مفعمة بالطاقة الإيجابية والسعادة، كما يعد هذا التطوير المستمر في الأحداث والفعاليات النسائية التي تقوم بها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية في كل عام، من أهم عوامل نجاح المبادرات الرياضية الوطنية التي تتماشى جميعها مع رسالة الخمسين عاماً شعار المرحلة الحالية استعداداً للمستقبل.

وفي هذا الإطار، قالت شمسة الهنائي عضو مجلس إدارة الأكاديمية: «لاشك أن إقامة البطولة تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، بمشاركة السيدات من مختلف الجنسيات والأعمار والثقافات يمنح المبادرة طابعاً مختلفاً ونجاحاً متوقعاً، لاسيما إذ تعد فرصة كبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في آن واحد انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الرياضة في التوعية والتثقيف المجتمعي، وعدم اقتصارها على ممارسة الأنشطة فحسب، بل هي بوابة كبيرة للمعرفة والصداقة وتبادل الأفكار والخبرات».

