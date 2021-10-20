تحدي اللياقة يوفر أفضل 10 أماكن لممارسة الرياضة في الهواء الطلق



دبي (الاتحاد)

يشهد هذا الشهر عودة «تحدي دبي للياقة»، المبادرة التي تساهم في جعل دبي مدينة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة، وتضفي أجواء الحماسة والمرح، وتشجع الجميع على اتباع أسلوب حياة صحي، وكذلك الاستمتاع بممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق لمدة 30 دقيقة كل يوم على مدار 30 يوماً، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر.

ومع اعتدال الطقس، فإن هذا هو الوقت الأمثل للاستفادة من الأماكن العديدة المنتشرة في كافة أنحاء المدينة للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق. وتقدم الدورة الخامسة من «تحدي دبي للياقة» قائمة بأفضل 10 أماكن خارجية يمكنكم التوجه إليها خلال مشاركتكم في تحدي 30 × 30.



1- قرى اللياقة البدنية

سيتم افتتاح ثلاث قرى مجانية للياقة البدنية في الهواء الطلق ضمن تحدي دبي للياقة، والتي تقع في كل من «إكسبو 2020 دبي»، و«كايت بيتش»، و«حديقة مشرف». وتقدم كل من هذه القرى مجموعة متنوعة من حصص اللياقة البدنية، وكذلك العديد من الرياضات المختلفة، من ضمنها البادل تنس، واليوغا، وركوب الدراجات، والكريكيت، وكرة القدم، والكرة الطائرة. وسوف تكون القرى الثلاث متاحة طوال 30 يوماً من تحدي دبي للياقة لتقدم للمشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية مكاناً مثالياً للتجمع مع العائلة والأصدقاء، مع فرصة ممارسة رياضات جديدة في الهواء الطلق.

2- مراكز اللياقة البدنية



سوف تنتشر مجموعة كبيرة من مراكز اللياقة البدنية المجانية في مختلف الأحياء السكنية والتجارية طوال فترة التحدي، حيث ستوفر للمشاركين فرصة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بمساعدة مدربي اللياقة المحترفين. سواء كنتم تفضلون تمارين القوة، أو ركوب الدراجات أو تمارين HIIT أو Zumba، فستكون هنالك العديد من الخيارات المتاحة أمامكم ولعائلاتكم وأصدقائكم للاستمتاع بها. لاسيما أنه سيتم توفير 14 مركزاً للياقة البدنية، بما في ذلك التي تقع في كل من مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وحي دبي للتصميم (D 3)، ونادي زعبيل للسيدات، وحتّا.

3- حتّا



استمتعوا بالمناظر الطبيعية الخلابة في حتّا بعيداً عن صخب المدينة، حيث ستجدون العديد من الأنشطة الممتعة مثل السير لمسافات طويلة على جبال الحجر أو ركوب الدراجات عبر التلال أو التجذيف بالكاياك في بحيرة حتّا الشاسعة. تعد مدينة حتّا الجبلية مكاناً مثالياً للاستمتاع بمغامرة مشوقة مع جميع أفراد العائلة.

4- أفينتورا بارك



يقع «أفينتورا بارك» على مساحة 35000 متر مربع من غابة شجر الغاف في حديقة مشرف، ويضم العديد من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. يمكن للزوار تسلق الأشجار والتنقل بينها أو تسلق الحبل أو الانزلاق به أو السير لمسافات طويلة في درب الطبيعة.



5- حديقة بحيرة البرشاء

تقع حديقة بحيرة البرشاء في قلب منطقة البرشاء السكنية، وتمتد على مساحة ما يقرب من 50 فداناً، وتوفر للعائلات وعشاق اللياقة البدنية مساراً بطول 1.5 كم، وكذلك مناطق لركوب الدراجات للأطفال وأخرى مخصصة لاستئجار الدراجات ومعدات اللياقة البدنية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى ملاعب متنوعة، ومناطق لعب مظللة للأطفال. كما يمكنكم الحصول على جرعتكم اليومية من النشاط والتمارين من خلال قيادة قارب يتحرك بالدواسات حول البحيرة.

6- صحراء Red Dune

توفر الصحراء بكثبانها الرملية المذهلة في دبي فرصة رائعة للزوار لممارسة عدد من الأنشطة الممتعة مثل التزلج على الرمال، وتسلق الكثبان الرملية، وركوب الجمال، كل هذا أثناء استكشاف المناظر الخلابة التي تتميز بها الصحراء.

7- نيمو للرياضات المائية

استكشفوا دبي من البحر، واستمتعوا بمشهد الفندق الأكثر شهرة في المدينة أثناء ممارسة الرياضات المائية في Nemo WaterSports. حيث لا تقتصر الرياضات المائية هناك على التزلج على الماء فقط، بل تشمل أيضاً عدداً من الأنشطة الأخرى مثل: الفلاي بوردينغ، والتزلج على الماء، وركوب الكاياك، والتجذيف على الألواح وغيرها.

8- جميرا وكايت بيتش

يعد الجري من الطرق الجيدة لزيادة نشاط الجسم، فلما لا تزورون مسار الجري في كايت بيتش للاستمتاع بمشاهدة مناظر دبي الخلابة أثناء ممارسة تمارينكم الرياضية. يبدأ المسار البالغ طوله 7 كيلومترات بالقرب من برج العرب، ويمر عبر كايت بيتش وصولاً إلى جميرا 1، وهو مجاني ومفتوح للجميع، كما أنه يقدم فرصة رائعة للاستعداد لتحدي دبي للجري.

9 - مسار القدرة للدراجات الهوائية



يبلغ طول مسار القدرة للدراجات 86 كيلومتراً، ويتميز بمناظره الخلابة للصحراء. يمكن لعشاق اللياقة البدنية وراكبي الدراجات، سواء المبتدئين أو المحترفين من جميع الأعمار والمستويات البدنية، الاستمتاع بالمضمار إما بشكل فردي أو مع العائلة والأصدقاء. إنه المكان المثالي لبدء ركوب الدراجات استعداداً لتحدي دبي للدراجات الهوائية هذا العام.

10- أكاديمية Esperia Volleyball

تقع أكاديمية Esperia Volleyball على شاطئ كايت بيتش، وتوفر حصص الكرة الطائرة الشاطئية للبالغين والأطفال والعائلات. يمكنكم أيضاً استئجار أحد الملاعب واللعب مع العائلة والأصدقاء، وقضاء أوقات ممتعة على البحر، وكذلك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.